Qualcomm plantea un acuerdo de compra para el fabricante de chips Intel, según The Wall Street Journal

Qualcomm ha contactado recientemente con Intel para plantear una posible adquisición de la compañía tecnológica, aunque se trata de un acuerdo que está "lejos de ser seguro", tal y como ha informado The Wall Street Journal (WSJ). La tecnológica estadounidense, desarrolladora de los procesadores Snapdragon para 'smartphones', así como para PC, con los nuevos Snapdragon X Elite y X Plus, continúa buscando formas de avanzar en el sector de los chips, para lo que ha planteado la compra de una de las empresas rivales del mercado. En concreto, Qualcomm ha ideado un acuerdo de compra para Intel y se ha puesto en contacto con la tecnológica recientemente, tal y como han dado a conocer fuentes relacionadas con la compañía, a las que han tenido acceso medios como WSJ y The New York Times. Por el momento, este acuerdo no es una oferta oficial hacia Intel y, además, según ha matizado WSJ, las fuentes relacionadas han señalado que "está lejos de ser seguro", ya que plantea ciertas dificultades como enfrentarse a investigaciones antimonopolio por parte de distintas autoridades, al tratarse de la adquisición de una de las principales empresas tecnológicas de procesadores a nivel global. Siguiendo esta línea, el medio citado anteriormente también ha indicado que, parte del acuerdo de Qualcomm, incluiría la posibilidad de vender activos o partes de Intel a otros compradores. El planteamiento de este acuerdo se enmarca en un momento complejo para Intel que, durante el último año 2023 registró pérdidas en sus beneficios, reduciéndolos hasta un 79 por ciento. Esta tónica se ha mantenido durante este año 2024, por ejemplo, la tecnológica registró un desplome en agosto de más de un 25 por ciento en el Nasdaq neoyorkino, tras anunciar pérdidas de 1.610 millones de dólares (1.474 millones de euros) durante el segundo trimestre. Asimismo, todo ello también se refleja en los despidos de personal, que en agosto de este año, llevó a cabo un plan de ajuste que comprendía la salida del 15 por ciento de su plantilla, unos 18.000 empleados. En el momento de conocerse el acuerdo, Intel tenía un valor de mercado de 87.000 millones de dólares (cerca de 78.375 millones de euros al cambio), tal y como ha apuntado WSJ. Por su parte, Qualcomm disponía de un valor de mercado de 185.000 millones de dólares (alrededor de 166.759 millones de euros al cambio).

