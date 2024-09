Paola Olmedo asegura que no vio la entrevista de José María Almoguera

La primera entrevista de José María Almoguera en televisión hablando del conflicto familiar que vive actualmente con su madre va a dar mucho que hablar y es que por fin hemos conocido la versión del joven. Sin embargo, no solamente ha hablado de Carmen Borrego, también de su expareja, Paola Olmedo. El joven aseguró, entre otras cosas, que esta le influyó para que hicieran la exclusiva anunciando su separación porque le dijo 'esto se va a hacer, contigo o sin ti', dejando entrever que too fue idea de ella. Además, Carmen desveló que Paola comentó en su casa -antes de marcharse a 'Supervivientes'- que el que se tenía que haber ido era José María para ganar dinero y comprarse una casa... algo que llamó la atención de todos los colaboradores. Tras conocer estos detalles, hemos conocido la primera reacción de Paola a la entrevista del nieto de María Teresa Campos en televisión y ha asegurado que no le hace gracia que se hable de ella en los platós: "Yo creo que a nadie, ¿no?". Rotunda, nos ha comentado que "no" tiene nada que decir y que ni siquiera vio la entrevista: "No me dio tiempo". Eso sí, con una sonrisa en su rostro a pesar de todo lo que se ha dicho de ella, se mostraba de lo más cariño con la prensa: "Un saludo para todos".

Compartir nota: Guardar Nuevo