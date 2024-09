Padres de bebés nacidos por gestación subrogada acusan a Redondo de no velar por la protección de los menores

La asociación 'Son Nuestros Hijos' ha acusado este lunes a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de no tener como "prioridad" velar por la protección y el interés de los menores. Así lo ha puesto de manifiesto tras las declaraciones de la ministra en las que critica la resolución del Tribunal Supremo relativa a la protección de los menores nacidos por gestación subrogada que, según ella, "blanquea" esta técnica de reproducción asistida. "Tras analizar detenidamente la sentencia del Tribunal Supremo relativa a la gestación subrogada, respetando la independencia del poder judicial, lamento que la resolución blanquee, a través del registro civil, esta forma de violencia hacia las mujeres que está prohibida en España", aseguró Redondo este domingo en un mensaje en la red X. La sentencia del Tribunal Supremo autoriza que los padres de niños nacidos en el extranjero por gestación subrogada puedan modificar el Registro Civil para poner el domicilio familiar como lugar de nacimiento en beneficio del interés superior del menor, al igual que sucede con las adopciones internacionales. En este sentido, la asociación española de familias por gestación subrogada ha expresado su "preocupación" por el hecho de que una ministra de Igualdad "no tenga como prioridad velar por la protección y el interés superior de los menores". A su juicio, el Tribunal Supremo pretende "evitar que al menor se le señale públicamente, se le acose y se le estigmatice". "Es una sentencia dirigida a proteger a los menores, que es lo que debe primar siempre. Por eso; no podemos creer que la ministra saque estas conclusiones", ha defendido 'Son Nuestros Hijos'. Igualmente, la asociación, además, duda de que la ministra haya analizado detenidamente la sentencia, ya que, tal y como ha explicado, "la resolución no entra en el fondo del asunto, ya que se centra en equiparar el derecho a la protección del interés superior del menor tanto si ha nacido por gestación subrogada como si ha sido adoptado en un país extranjero". "La sentencia en ningún momento analiza esta técnica de reproducción asistida, que cada vez más países europeos han regulado o están en vías de hacerlo como Reino Unido o Portugal o, desde este verano, Irlanda, por ejemplo", ha subrayado. Finalmente, 'Son Nuestros Hijos' ha recalcado que es una "opinión particular" de la ministra, que ha dicho que "parece erigirse en portavoz de sectores radicales muy determinados y que coincide a nivel internacional con la opinión de sectores ultraconservadores como los que representan Meloni y Orbán". Además la asociación ha denunciado que no le parece "nada apropiado" que Redondo use el término 'blanquear".

