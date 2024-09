Maribel Verdú arrasa en San Sebastián con su look más original tras celebrar sus bodas de plata con Pedro Larrañaga

Maribel Verdú está de celebración por partida doble. La actriz acaba de cumplir 25 años de matrimonio con Pedro Larrañaga y, en una fecha tan redonda como especial, la pareja quiso brindar por su amor y festejar sus bodas de plata con sus mejores amigos en Marbella, donde celebraron una gran fiesta en un chiringuito al que no faltaron rostros conocidos como Aura Garrido o Juana Acosta, como la protagonista de 'Belle Époque' ha compartido con sus seguidores en redes sociales. "Gracias, mi gente. Nos habéis hecho pasar un finde de ensueño. Gracias por venir a los que pudisteis y a los que nos celebrasteis en la distancia. No se cumplen 25 años a la vez con dos de tus parejas de amigos íntimos. Así que celebrando la vida seguimos" escribió la intérprete junto a un carrusel de imágenes de la celebración, presumiendo de lo enamoradísima que está del productor teatral con el que contrajo matrimonio el 2 de septiembre de 1999. Y de Marbella a San Sebastián, ya que tras celebrar sus bodas de plata en el sur, Maribel ha viajado al Festival de Cine de Donosti para presentar este lunes su último proyecto, la serie de HBO Max 'Cuando nadie nos ve', dirigida por Enrique Urbizu y protagonizada por Mariela Garriga, Austin Amelio, Ben Temple o Dani Rovira. La actriz, que interpreta a una sargento de la Guardia Civil que investiga el insólito suicidio de un vecino y unos extraños sucesos acaecidos en la primera procesión de Semana Santa de Morón de la Frontera, ha apostado por un original y juvenil look durante el photocall que se ha celebrado frente a la Playa de la Concha, con el que ha presumido de piernas y de espalda por partida doble. Un atrevido diseño en color naranja con cuello camisero, detalle de corbata corta suelta en negro, maxi mangas haciendo efecto capa con la espalda completamente al aire, además de una minifalda muy mini que a punto estuvo dejar a la vista su retaguardia durante su posado ante las cámaras, en el que una Maribel radiante no dejó de sonreír en ningún momento. Un vestido rompedor que ha combinado con unos botines de piel de taconazo en color negro, su media melena suelta y unos pendientes de aros dorados.

