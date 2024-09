Los medallistas olímpicos Fran Garrigós y Carlos Arévalo, condecorados por el Ministerio de Defensa

Los medallistas olímpicos Fran Garrigós y Carlos Arévalo han sido condecorados este lunes por el Ministerio de Defensa en una recepción en la sede del organismo en Madrid, donde que se les concedió la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco por sus éxitos deportivos como miembros de las Fuerzas Armadas. En la recepción estuvieron presentes, además del judoca y el piragüista, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco; el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda; el director general del Consejo Superior de Deportes (CSD), Fernando Molinero; al igual que la ministra de Defensa, Margarita Robles; y la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos. Garrigós, sargento voluntario del Ejército del Aire y del Espacio y que consiguió la medalla de bronce en judo en la categoría de -62 kilogramos, señaló que cuando le propusieron formar parte del Ejército como reservista, "no" lo pudo "rechazar", y destacó que es "un honor" "representar" a su "país" y "llevar la medalla olímpica". "Este éxito es parte vuestra gracias a vuestro apoyo", remarcó, dirigiéndose a los representantes de las instituciones del deporte militar también presentes. Por su parte, el palista Carlos Arévalo, cabo del Ejército de Tierra y bronce olímpico en K4 500 metros, resaltó la "simbolización de valores como el sacrificio o la admiración que representan las Fuerzas Armadas, y que se ven reflejados en el deporte". Para él es un "momento único" para agradecer el trabajo "para que esto funcione" y recalcó que "el deporte es salud y cohesión", y que simboliza que "juntos caminamos de la mano defendiendo a España allá donde vamos". El doble medallista olímpico finalizó su intervención recordando la cita a los versos del poeta Calderón de la Barca haciendo una 'Oda a la vocación militar'. La subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, apuntó el "altísimo nivel de preparación y espíritu deportivo" que les ha llevado a "lograr el más preciado galardón para un deportista, que es la medalla olímpica", y expresó el orgullo que sienten "por su impecable desempeño y compromiso desplegado como deportistas y militares". Para ella, pueden servir "de ejemplo e inspiración para el resto de miembros de las Fuerzas Armadas", ya que sus victorias "son un recordatorio de lo que se puede lograr con pasión y disciplina". Mateos anunció que seguirán impulsando las actividades deportivas militares y que, en la próxima convocatoria para entrar al Ejército, ofrecerán plazas específicas en el ámbito del deporte, valorando especialmente la condición de deportistas de alto nivel. Por último, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que el triunfo de Arévalo y Garrigós es "el triunfo de toda España y las Fuerzas Armadas", y que "no hay mayor honor y orgullo que representar a España en unos Juegos Olímpicos y volver con medalla, llevando dentro a las Fuerzas Armadas". "Los dos ponéis de relieve el esfuerzo personal, las muchísimas horas de entrenamiento y dedicación y los valores de nuestras Fuerzas Armadas como la humildad, el saber estar o el compromiso con el deporte y con España" les dijo, al tiempo que recalcó que quieren que el vínculo entre el deporte y las Fuerzas Armadas sea "cada vez más grande" porque "son los valores de esfuerzo y disciplina". Para ella, "España se puede sentir orgulloso de los resultados en los Juegos Olímpicos porque no hay mayor éxito y triunfo que participar", porque significa que "hay muchas horas detrás de dedicación".

Compartir nota: Guardar Nuevo