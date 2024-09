Johnny Depp causa furor en su paso por España

El conocido actor internaacional Johnny Depp ha aterrizado en nuestro país para enfrentarse por primera vez a uno de los formatos televisivos más exitosos de laa televisión, 'El Hormiguero'. En medio de una gran expectación por su regreso a España, el intérprete de 'Piratas del Caribe' ha estado muy bien acompañado por el actor italiano Riccardo Scamarcio. Presentando su último trabajo, esta vez como director, Depp contó con el apoyo del actor protagonista de su película 'Modi, three days on the wing of madness' en la que narra tres días en la vida del actor italiano Amedeo Modigliani. Basada en al obra de teatro de Dennis Mcintyre 'Modigliani', Jonhhy también estará presente en esta 72 edición del Festival de Cine de San Sebastián. En medio de una gran expectación y decenas de fans que esperaban al actor a la salida de los estudios de televisión, Depp prefería 'huir' de los focos y saludar a los allí presentes tan solo con un gesto a través de los cristales tintados del vehículo en el que viajaba.

