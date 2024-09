El Real Madrid, lastrado por unos primeras partes que se le atragantan

El Real Madrid venció este sábado al RCD Espanyol (4-1) en el Estadio Santiago Bernabéu, sumando así su cuarta victoria en LaLiga EA Sports, aunque por séptima vez esta temporada de ocho partidos oficiales, el equipo de Carlo Ancelotti se quedó sin ver puerta en los primeros 45 minutos de partido, un aspecto que les está lastrando a la hora de encarrilar los encuentros desde el inicio. Pese a que las sensaciones en el juego del Real Madrid no son las mejores en este inicio de temporada, el equipo blanco aun no conoce la derrota, ganando seis de sus ocho partidos, los últimos cuatro de manera consecutiva. Resultados que han servido al actual campeón para ocupar la segunda posición liguera a cuatro puntos de distancia de un FC Barcelona que no falla, comenzar la nueva Champions con tres puntos, y, lo más importante, levantar el primer título del curso: la Supercopa de Europa. Pese a ello, el Real Madrid tiene un gran margen de mejora. Uno de los aspectos donde no está rindiendo de la mejor manera es en los arranques de partido. El actual campeón de la competición es, junto al Real Betis y al Leganés, el equipo que menos goles ha marcado en los primeros 45 minutos de partido en LaLiga EA Sports esta temporada. Únicamente lo consiguieron en el estreno liguero ante el Mallorca, donde Rodrygo Goes anotó en el minuto 13, un partido que acabaría empatando. Por el contrario, no lo logró ante el Atalanta (Supercopa), Valladolid, UD Las Palmas, Betis, Real Sociedad, Stuttgart (Champions) y RCD Espanyol, cuatro de ellos pese a jugar al 'calor' del Santiago Bernabéu (Valladolid, Betis, Stuttgart y RCD Espanyol). Un dato que llama la atención si se compara con la temporada pasada. A diferencia de este curso, el Real Madrid que acabó siendo campeón de Liga fue un equipo muy goleador en la primera mitad. Los de Ancelotti fueron, junto a Girona y Atlético de Madrid, los que más goles anotaron en los primeros 15 minutos con 10 tantos. Además, durante los primeros 45 minutos, consiguieron marcar hasta en 35 ocasiones (marcó 87 goles en toda la campaña liguera), un registro solo superado por los 39 del Girona. En cuanto al porcentaje de goles del equipo entre los primeros y los segundos 45 minutos, el dato pasa a ser aun más significativo. El Real Madrid ha logrado marcar 18 goles, de los que solo uno llegó antes del descanso, lo que supone un 5% de la producción goleadora total del equipo. De hecho, ese porcentaje es el peor registro de todos los equipos de Primera División hasta el momento. Un rendimiento goleador que no es trivial, ya que los números ofensivos del equipo blanco son también muy diferentes al compararse los primeros y segundos 45 minutos. En los ocho partidos que lleva disputados el Real Madrid, el equipo madridista ha rematado a puerta un total de 21 veces en las primeras partes, mientras que en las segundas, el rendimiento se multiplica por dos, disparando hasta en 43 ocasiones. Además, en cuanto a los goles esperados, en los primeros 45 minutos ha producido 5,13, un dato muy inferior a los 15,67 de las segundas partes. Datos que evidencian que a los madridistas les cuesta comenzar los partidos con un ritmo alto de partido y avasallando al equipo rival. Un hecho que ya ha provocado que el público del Bernabéu, que hasta el momento no ha visto marcar a su equipo antes del descanso, despida a sus jugadores de camino al vestuario en algunos encuentros con murmullo y algunos pitos.

Compartir nota: Guardar Nuevo