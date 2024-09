El Ejército de Israel detecta un dron lanzado contra su territorio desde Irak

El Ejército de Israel ha informado este domingo sobre la detección de un dron lanzado desde Irak por parte de milicias proiraníes contra la ciudad de Beit Shan, cerca de la frontera con Jordania, a lo que han respondido con la activación de las alarmas antiaéreas y el lanzamiento de interceptores, un suceso que no ha dejado víctimas. "Tras las alertas activadas en la última hora en el Valle del Jordán, se ha detectado un avión no tripulado que ha sido lanzado desde Irak y ha cruzado al país desde Siria. Varios interceptores han sido lanzados contra la aeronave. El evento ha terminado, no hay víctimas", reza un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en su cuenta de la red social X. Por otro lado, la coalición de milicias chiíes poiraníes Resistencia Islámica de Irak ha confirmado el lanzamiento de un dron 'Arfed' contra un objetivo en el Valle del Jordán en lo que ha sido su quinto ataque contra Israel durante la jornada. Las hostilidades en la región estallaron después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas lanzaran el 7 de octubre una serie de ataques contra Israel que dejaron casi 1.200 muertos y más de 240 rehenes. El Ejército israelí inició entonces una cruenta campaña militar contra Gaza que se salda por el momento con más de 41.400 muertos, a los que se suman más de 700 palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalén Este. Los ataques del 7 de octubre, denominados 'Inundación de Al Aqsa' por Hamás y sus aliados, llevaron además a la apertura del frente en la frontera entre Israel y Líbano, con combates constantes desde hace más de once meses. Además, los rebeldes hutíes de Yemen y milicias proiraníes de Irak han lanzado misiles y drones contra Israel --que ha ejecutado bombardeos contra territorio de Líbano, Siria y Yemen-- en respuesta a su ofensiva contra Gaza.

