Edi y Violeta dan rienda suelta a su pasión en el jacuzzi. ¡Llegó el primer beso a 'Gran Hermano'!

Edi y Violeta continúan, sin prisa pero sin pausa, su acercamiento en 'Gran Hermano'. Tras varios días de tonteo y confidencias en las que ella le confesó que era su prototipo ideal de chico y él aseguró que su relación no iría a más por su diferencia de edad -el gallego le saca 12 años- y de mentalidad -además de que tiene a alguien especial fuera del reality y no quiere precipitarse a la hora de lanzarse con otra chica-, la que podría ser la primera pareja surgida en esta edición ha dado rienda suelta a su pasión en el jacuzzi. Cercanía, confidencias y juegos en el agua que terminaban con un apasionado beso que Edi ha negado al resto de la casa de Guadalix, asegurando que solo había habido "abrazos, mimos y tonteo" con Violeta (para él Ainara). "No puedo decir de este agua no beberé, pero sentimientos no hay ninguno", ha asegurado a sus compañeros, mostrando una doble cara al reconocer en el confesionario que "hubo química" y que beso "podría repetirse". "Para saber si me puede gustar una persona o no también necesito contacto físico" ha confesado. Y aunque intenta aparentar que nada ha pasado entre ellos, Edi le ha revelado a Violeta que no está "rayado" por su momento íntimo en el jacuzzi. Un momento en el que la joven le dejaba claro que ella "tampoco" antes de darse un nuevo beso con el que parece que poco a poco afianzan una relación de la que todavía parece que nos queda mucho por ver. Un 'idilio' que no está haciendo ninguna gracia a la madre de Violeta, que ha estallado y ha llamado al gallego "falso" después de verle contándole a Ruvens que no se fía de su hija y que nota más puntos en común con otras de sus compañeras: "No confío en ela porque a veces tengo la sensación de que está vacilándome. Noto más química de personalidad con Elsa que con ella porque tiene 22 años y la veo cosas de 22 años y a Elsa la veo una mujer, pero fisícamente veo más química sexual con Ainara". Mientras Edi niega su momento de pasión en el jaccuzi, Violeta se ha sincerado con Nerea y le ha confesado lo que ha pasado con su compañero, preocupada por cómo se habrá tomado su familia sus besos después de apenas 3 semanas de convivencia. "Menudas imágenes... me he besado con un chico que me saca 12 años en 'Gran Hermano', que lo va a ver todo el mundo y toda mi familia" ha expresado preguntándose cómo se habrá visto fuera su acercamiento con el gallego.

Compartir nota: Guardar Nuevo