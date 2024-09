Dani Alves reacciona a las declaraciones de Joana Sanz dejando entrever que han roto

Hace unos días Joana Sanz sorprendía a propios y extraños al anunciar en redes sociales que ha dedicido retirarse temporalmente de las pasarelas. "El próximo mes me retiro de la moda como modelo. Tal vez por un tiempo, tal vez sin retorno... No lo sé. Estoy muy agradecida con el trabajo que tengo, pero no puedo negar que me ha pasado factura" confesaba. "Estos últimos años he trabajado con una gran sonrisa, tragándome las lágrimas de tanto dolor que tenía dentro porque tenía que pagar las facturas. El trabajo me ha ayudado a no hundirme" se sinceraba, haciendo referencia a lo duros que han sido los últimos tiempos por la detención de Dani Alves por una presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona. Y aunque pensábamos que la canaria y el brasileño atravesaban un buen momento en su relación después de disfrutar de unas lujosas vacaciones en Mallorca a finales de agosto, Joana ha dejado entrever que podrían haber roto después de responder también a través de una historia en Instagram a la pregunta de si estaba en una relación, que está ella "sola conmigo misma"; es decir, soltera. Con la duda en el aire de si han puesto fin a su relación cuando se cumplen seis meses de la salida de Alves de prisión en libertad provisional -está a la espera de que salga el recurso de su condena a cuatro años y medio de cárcel por presunta violación-, el futbolista continúa cumpliendo con la Justicia y ha acudido a la Audiencia de Barcelona a firmar como hace cada semana. Conduciendo su propio coche, el brasileño llegaba a los juzgados acompañado por su abogada y daba la callada por respuesta a las preguntas sobre una posible ruptura con Joana, guardando silencio sobre qué le parece que la modelo haya asegurado que está sola y haya revelado sus planes de vacaciones -en octubre viajará a Miami y a Japón- sin él.

