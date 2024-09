Crónica del Rayo Vallecano - Atlético de Madrid, 1-1

El Atlético de Madrid empató (1-1) con el Rayo Vallecano este domingo en la sexta jornada de LaLiga EA Sports después de una mala primera parte y una reacción que no fue suficiente para evitar el tercer empate de la temporada, cediendo puntos con el liderato. Los de Diego Pablo Simeone pagaron un mal inicio con el 0-1 al descanso de Isi Palazón. El Rayo, que venía de ganar a Osasuna también ante su público, mostró mejor actitud e intensidad para ganar duelos, ser mejor sobre el césped y adelantarse incluso en una buena transición de De Frutos que salvó el fuera de juego. Con suspense por la revisión del VAR subió el tanto local en el minuto 36 en de un primer tiempo en el que el Atlético apenas compareció. Un disparo de Julián Álvarez al larguero pudo cambiar el panorama, pero la mala sensación la tuvo también Diego Pablo Simeone, que metió dos cambios en el descanso. Uno por la lesión de César Azpilicueta, pero además, entraron Antoine Griezmann y Ángel Correa. El Rayo no tuvo tiempo para acomodarse al nuevo dibujo rojiblanco y, a los cinco minutos, Conor Gallagher apareció para hacer el 1-1, después de una buena acción de Alexander Sorloth, que no dio el balón por perdido. Con Griezmann gozando de libertad y Correa incidiendo por banda, los locales se desgastaron en ayudas y en no dejar de presionar para no regalar ni un metro a un Atlético abonado además a la épica, como demostró entre semana en Champions. Mumin dejó un repertorio en defensa y, pese a sus cambios, los de Iñigo Pérez se quedaron sin salida, pero no estuvo inspirado el rival. Los de Simeone buscaron sobre todo a Correa, que se tuvo que guisar con pocas ayudas esas acciones de peligro y apenas pudo rematar una pelota ganada por Molina. No se relajó el Rayo, con minutos para un James Rodríguez que sí hizo dudar algo más a la ofensiva rojiblanca, para guardar un buen punto en casa con el que suma ocho. Con 12 se queda un Atlético que empieza a ceder terreno. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: RAYO VALLECANO, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 1. (1-0, al descanso). --ALINEACIONES: RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Mumin, Lejeune, Chavarría; Unai López (Valentín, min.65), Pathé Ciss; De Frutos (Balliu, min.85), Embarba (Camello, min.65), Isi (Guardiola, min.85); Nteka (James, min.73). ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Nahuel, Azpilicueta (Giménez, descanso), Witsel, Reinildo, Lino (Griezmann, descanso); Llorente (Correa, descanso), Gallagher, Koke; Julián y Sorloth (Simeone, min.85). --GOLES: 1 - 0, min.36, Isi. 1 - 1, min.50, Gallagher. --ÁRBITRO: Melero López (C.Andaluz). Sin amonestados. --ESTADIO: Vallecas.

