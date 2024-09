Antigua sede de Goldman Sachs ahora ofrece apartamentos por US$4.000 al mes

(Bloomberg) -- A un minuto a pie de la Bolsa de Nueva York, en una calle adoquinada que antaño estaba flanqueada por imponentes sedes de los titanes de las finanzas, una oficina esquinera está recibiendo cambios profundos.

A partir del lunes, los neoyorquinos pueden alquilar un apartamento en la antigua sede de Goldman Sachs Group Inc. en el 55 de la calle Broad, donde estuvo radicada desde finales de los años sesenta hasta principios de los ochenta. Al otro lado de la calle se encontraban las oficinas de Drexel Burnham Lambert, mientras que calle arriba se alzaban las grandes residencias de Bank of America Corp. y la entonces J.P. Morgan & Co.

Hoy el panorama es distinto. El control de la industria financiera sobre el barrio hace tiempo que desapareció, y la pandemia aceleró el cambio. Una sede de New York Sports Club, que hasta hace unos años estaba lleno de jóvenes banqueros, es ahora un parque infantil cubierto para familias jóvenes, mientras que un restaurante Serafina ocupa lo que antes era una tienda de trajes. Ahora, cualquiera con US$4.000 al mes puede vivir en el mismo espacio en el que Gus Levy cimentó el legado de Goldman como gigante de las finanzas.

El distrito financiero se ha convertido en “una zona 24/7”, afirma Nathan Berman, director ejecutivo de Metro Loft Development, uno de los promotores del proyecto. “Antes era el premio de consuelo, ahora es un destino para gente y un barrio muy fiable”.

Metro Loft y Silverstein Properties compraron el año pasado la torre de casi 60 años de antigüedad, la cual tenía dificultades para atraer a inquilinos comerciales en busca de edificios más nuevos. Según Larry Silverstein, quien por primera vez realiza una conversión de oficinas en viviendas, la forma de tarta de bodas del edificio es ideal para un proyecto de este tipo, porque no se tuvo que crear un vacío para que los apartamentos reciban luz.

“Tiene una gran base, pero sobre ella se eleva el edificio, de modo que la torre sobre la base es perfecta para uso residencial”, dijo Silverstein en una entrevista desde su oficina en el 7 World Trade Center. “Todos los apartamentos van a tener ventanas, ventanas, ventanas”.

Se espera que la transformación de la estructura de oficinas monótonas en 571 apartamentos esté terminada a mediados del año que viene. Las viviendas más pequeñas de las plantas superiores de la torre de 36 pisos están casi terminadas y empezarán a ocuparse en noviembre.

Los apartamentos tienen techos de 3 metros de alto, vistas panorámicas y cocinas italianas personalizadas, y el edificio contará con un gimnasio y un centro de yoga, lavaderos de mascotas, una piscina en la azotea y parrillas.

Vicky Ma, socia de una startup que vive en el barrio, afirma que la apertura de un Whole Foods en Broadway y del salón de comidas Tin Building en South Street Seaport han contribuido a redefinir la zona. Si bien por la noche sigue siendo un barrio desolado, y se queja de un aumento de la delincuencia y el aumento del número de personas sin hogar, “vivir aquí nos ha dado la posibilidad de tener servicios de lujo y acceso a guarderías y opciones recreativas sin tener que renunciar al espacio”, afirma.

El arquitecto del proyecto de Broad St. 55, John Cetra, de CetraRuddy, aprovechó los contrafuertes de la estructura de tres niveles para crear terrazas al aire libre. Pasillos con baños, armarios y lavadoras y secadoras Bosch serpentean por los espacios para llegar a las zonas de estar con ventanas. En las más amplias plantas inferiores, los apartamentos incluirán despachos sin ventanas orientados hacia el interior del edificio, destinados a profesionales que trabajen al menos a tiempo parcial desde casa.

Los promotores compraron el inmueble de unos 440.000 pies cuadrados (37.000 metros cuadrados) por US$173 millones, y recibieron un préstamo de Ares Management Corp. para la reconversión. Berman, de Metro Loft, no ha querido precisar cuánto costará la transformación, pero ha dicho que proyectos similares suelen costar hasta US$375 por pie cuadrado. En total, eso sería el 60% de lo que costaría construir un edificio nuevo, según Berman. Eso sin contar el dinero que se ahorra al evitar el proceso de permisos de varios años que conllevan las nuevas construcciones.

Los estudios se alquilarán por unos US$4.000 al mes, mientras que los de tres dormitorios costarán unos US$10.000 al mes. Los tamaños variarán, pero uno de los apartamentos de dos dormitorios, por ejemplo, tiene unos 900 pies cuadrados (84 metros cuadrados).

“Creo que va a ser rentable”, dijo Silverstein. “Espero que sea rentable. Me decepcionará si no lo es”.

Cetra espera trabajar en otras dos reconversiones cercanas: Las antiguas oficinas de AIG en el 80 de Pine St. y una torre en el 61 de Broadway. El promotor Bushburg Properties compró 80 Pine este año y está presentando los documentos iniciales para una conversión de más de 1.000 unidades. RXR dejó de pagar su préstamo de US$240 millones sobre 61 Broadway a finales de 2022 y se encuentra al principio del proceso de conversión.

Obtener financiamiento ha supuesto un reto. Metro Loft y sus socios no pudieron repagar una hipoteca de US$250 millones a cinco años que vencía este mes sobre una torre reconvertida en el 20 de la calle Broad, uno de los 15 proyectos de reconversión que figuran en su página web.

Aunque el edificio funciona al 99% de ocupación, sus inversionistas están “determinando si resulta económico o no aportar el capital adicional necesario para la refinanciación“, dijo Berman. “Esta situación no es específica de las conversiones: está ocurriendo en todo el espacio multifamiliar y comercial”. El recorte de 50 puntos básicos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal la semana pasada “ayudará a aliviar el estancamiento financiero que ha estado experimentando el sector.”

Más al norte, Metro Loft está reconvirtiendo la antigua sede de Pfizer Inc. en East 42nd Street. Se espera que, una vez terminada, sea la mayor conversión de oficinas en viviendas de Nueva York, con cerca de un millón de pies cuadrados transformados en 1.500 viviendas de alquiler.

La ciudad y el estado están buscando maneras de fomentar más conversiones para ayudar a aliviar la escasez de vivienda de Nueva York, incluyendo la oferta de exenciones fiscales para los proyectos que incluyen unidades asequibles. En 55 Broad St., los promotores están estudiando la posibilidad de que una cuarta parte de las unidades sean asequibles a cambio de reducciones fiscales como parte del programa estatal, a la espera de más información de las autoridades.

La ciudad también está ofreciendo a los propietarios de oficinas que podrían convertir sus propiedades en 50 o más viviendas un programa acelerado para tramitar las autorizaciones gubernamentales. A mediados de septiembre, más de 70 edificios formaban parte del programa, y se espera que el ayuntamiento vote este año un proyecto de ley para que más de ellos puedan acogerse a este tipo de conversiones.

Si se aprueba, “el interés se trasladará al centro de la ciudad”, afirma Cetra.

