Alejandra Rubio, implacable con su primo José María Almoguera: "No ha madurado, es muy egoísta"

Alejandra Rubio ha sido el último miembro del clan Campos en reaccionar al 'scoop' de su primo José María Almoguera en '¡De Viernes!' sincerándose por fin sobre los motivos de su distanciamiento con su madre, Carmen Borrego. Una entrevista que la hija de Terelu Campos ha reconocido en 'Vamos a ver' que "no" ha sido tan malo como parecía -y como muchos apostaban, aunque finalmente las declaraciones del joven fueron un tanto descafeinadas y muchos siguen preguntándose qué ha pasado para que no se hable con su progenitora, viendo en él tan solo una motivación económica- "porque tampoco había motivos para ello. Poco más podía añadir si no se lo inventa. Estuvo bastante suave porque no hay motivo para que no lo esté" ha expresado en defensa de su tía. "Para él debe ser rentable" ha apuntado Alejandra, revelando que hay tres cosas que le han molestado mucho de la entrevista, aunque "objetiva" -como ella misma ha destacado que iba a intentar ser- le ha dado una de cal y otra de arena a Carmen. "Llego a entender a Jose que le duelan cosas que ha sufrido su madre en televisión. A mi también me duelen de mi madre, y es verdad que Carmen ha priorizado el trabajo a sus sentimientos en muchas ocasiones y por esa parte lo entiendo" ha reconocido muy crítica con la colaboradora y desmarcándose del enfrentamiento familiar que, ha dejado claro, "me importa una porra". "Para mí mi familia es mi pareja, mi madre, mi padre, mi hermano, y tal, y lo demás me importa tres pimientos" ha zanjado sin nombrar a su tía ni a su primo. Demoledora, Alejandra ha asegurado que no entiende por qué José María ha dicho que su hijo -que tiene un año- no ve a su abuela para proteger al pequeño: "¿Protegerle de qué? De una abuela que le quiere y le va a dar la mejor vida del mundo? ¿Protegerle de la prensa cuando tú te sientas a dar una entrevista y te pones en el foco? Él está haciendo lo mismo con nosotros, porque yo estaba bastante tranquila y ahora tengo prensa en mi casa todos los días por culpa de Jose y no se lo reprocho, porque somos una familia pública" ha sentenciado. "Me parece surrealista lo que ha dicho, y la conclusión que saco es que José María es un niño todavía, no ha madurado lo suficiente. No sabe suficiente de qué va la vida... Le falta... es muy egoísta" ha revelado, dejando claro que para ella Paola ni siquiera "existe" en su vida. "Creo que él piensa que ha quedado fenomenal y para mí está quedando muy mal" ha continuado, asegurando que no entiende que su primo diga que quiere proteger a su bebé de su abuela cuando lo único que ha hecho Carmen es quererlo. "El que está exponiendo a su hijo es él, e igual en un futuro su hijo le pregunta por qué se ha sentado en un plató a hablar de su madre" ha continuado muy crítica. Lejos de quedarse ahí, Alejandra ha afirmado que "todo se ha liado" por los audios que salieron a la luz de Paola criticando a su tía, a su madre y a ella misma: "Su mujer nos puso verdes y nadie dijo nada. Y en lugar de llamar a su madre y pedirle perdón, decirle 'se acabó' y quedar a comer todos, mira donde han acabado los audios. Él divorciado, la otra dando exclusivas hablando de la familia..." ha dicho implacable. Sobre si se ha puesto en contacto con José María tras la entrevista, la novia de Carlo Costanzia ha revelado que no, pero sí ha contado que "hace relativamente poco" le mandó un mensaje para decirle que "tiene una familia que le puede ayudar y que deje de hacer tonterías públicamente". "Para mí la familia es muy importante. Y no le voy a dar dinero a alguien que está haciendo esto públicamente, pero si él se arregla con su madre voy a estar ahí" ha reconocido. "La segunda cosa del scoop con lo que no estoy de acuerdo es que me parece un horror, terrible, hablar de todos los temas estos de dinero. Pero creo que Carmen se equivoca, porque si tu al final haces la exclusiva cumpliendo ese contrato -cuando anunció que iba a ser abuela, origen del conflicto familiar- y tapando a tu hijo y a tu nuera que no la querían hacer por el tema de los audios, o les das todo el dinero, o no les das nada, o vas a pachas. Pero 3000 eurillos para mí es una torpeza porque luego pasan estas cosas" ha continuado, dejando claro que en este caso cree que su tía lo hizo mal y así lo ha asegurado en el programa en el que colabora. Y como no hay dos sin tres, Alejandra se ha mostrado muy crítica con su primo por decir que no iba a visitar a su abuela María Teresa Campos en los últimpos tiempos porque le dolía verla así, y que cree que estaría orgullosa de él por contar la verdad: "Estas declaraciones son lo que me faltaban por escuchar. Me parece tan fuerte... Menos mal que admite que no iba a verla. Espero que no se arrepienta, porque eso es para arrepentirse toda la vida. Dice que le dolía mucho en el estado en el que estaba... nos dolía a todos, es algo natural, pero hay que estar ahí y no tiene media justificación que no haya estado al lado de su abuela todo este tiempo". "A su abuela sí le hubiera dolido mucho porque lo único que quería era estar con su familia y el resto le daba exactamente igual. Es un niñato, no sabe lo que es la vida, y mi abuela no estaría orgullosa de todo lo que está pasando" ha concluido dolida. ¡

Compartir nota: Guardar Nuevo