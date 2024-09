Remco Evenepoel: "Ha sido una de las contrarrelojes más difíciles de mi vida"

Redacción deportes, 22 sep (EFE).- El belga Remco Evenepoel reeditó el título mundial de contrarreloj por segundo año consecutivo y lo celebró incluso antes de cruzar la línea de meta, aunque antes de empezar la prueba había sufrido más de la cuenta por un problema en la cadena que terminó dejándolo sin potenciómetro.

"Ha sido una de las contrarrelojes más difíciles de mi vida", dijo al respecto del problema vivido segundos antes de lanzarse por la rampa.

Sobre su celebración anticipada, cruzó la línea de llegada con los brazos en algo afirmó que tras ver el panel de tiempos en verde con su registro "sentí la necesidad de celebrarlo".

Tras los Juegos Olímpicos, el belga buscó recuperar el golpe de pedal en el Tour de Britain al que fue a rodar. "Me ha costado un poco volver a encontrar la forma pero estoy bien".

El belga se ha mostrado especialmente satisfecho por haber sido capaz de repetir lo que había hecho unas horas antes la australiana Grace Brown, ganar la contrarreloj de los Juegos Olímpicos y del Mundial.

Sobre el incidente con la cadena, lo que más le preocupó fue que "no me funcionaba el potenciómetro y al principio tenía que ir por sensaciones y en la zona de subida me costó porque fui demasiado a tope. Sin potenciómetro no me resultaba conseguir mantener la potencia que quería tener".

"En la subida lo pasé mal, pero ya en la bajada me volví a sentir con fuerzas para seguir", dijo. EFE

