Koke: "No ganamos con la camiseta, quien no corre aquí no puede jugar"

Madrid, 22 sep (EFE).- Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, fue muy crítico con la primera parte de su equipo ante el Rayo, lamentó que su conjunto no tuvo "la actitud" que debe tener, apuntó que no se gana en ningún campo "con la camiseta" y "quién no corre, hoy en día aquí no puede jugar".

"Al final, hay que apretar. No venimos aquí y ganamos por la camiseta. Quien no corre, hoy en día aquí no puede jugar. En la primera parte no hemos tenido la actitud que teníamos que tener. Luego en el segundo tiempo hemos tenido ocasiones para remontar en la segunda parte y no ha podido ser", expresó en declaraciones a 'Movistar'.

"El segundo tiempo ha sido diferente. Nos hemos encontrado mejor, nos hemos posicionado mejor, se ha visto otro Atlético de Madrid, que está jugando a otra cosa a la que en el primer tiempo no hemos jugado", añadió.

"No hemos estado en el primer tiempo. Nos ha faltado de todo. En el segundo hemos cambiado la imagen. Sabemos la historia del año apsado y tenemos que aprender. No puede ser que salgamos así en el primer tiempo. Hay que cambiar. Ya nos vamos dejando puntos con partidos así", lamentó.