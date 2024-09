Isabel Pantoja se acuerda de su nieta Carlota en Tenerife

Isabel Pantoja se mostró pletórica este sábado en Tenerife encima del escenario a pesar del incidente que sufrió hace unos días con la prensa. De blanco impoluto y sin entonar el 'mea culpa', la tonadillera volvió a mandar mensajes a través de sus letras por mucho que diga que no lo hace. Cuando interpretaba el tema 'Abrázame', una canción que durante años dedicó a sus nietos cuando se subía encima de los escenarios, la artista explicó que se lo iba a dedicar a "a todos los niños y niñas, pero yo tengo tres niños por aquí, que están por aquí. Hay una niña que se llama Diana, a la que amo, a mi Alejandro, que también está por ahí y para Nerea". Sin embargo, se olvidó de un nombre, pero enseguida se dio cuenta de nombrarla públicamente: "Se llama Carlota, mira, nombre que me suena. Y a Carlota también, por supuesto, y va este tema para ellos y para todos, porque ¿a quién no le gusta que le abracen?". De esta manera, parece que la artista se acordó de su nieta Carlota, hija de Kiko Rivera e Irene Rosales, y con la que supuestamente no tiene relación desde que cortó el vínculo con el dj debido a todo lo que contó de ella en televisión.

