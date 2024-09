Graham Hansen: He seguido jugando igual después de la nominación al Balón de Oro

Sant Joan Despí (Barcelona), 22 sep (EFE).- La extremo azulgrana Caroline Graham Hansen (Oslo, 1995) fue nominada al Balón de Oro por primera vez el pasado 4 de septiembre y afirma sobre ello que, después de figurar en esta prestigiosa lista, la mejor manera de demostrar este reconocimiento es que ha "seguido jugando igual", al tiempo que pone de relieve que "es un honor estar ahí", aunque para ella "la presión no cambia" porque lo que me importa es "seguir ganando".

Ahora, siendo una de las favoritas para ganarlo junto a su compañera Aitana Bonmatí, atiende a EFE para comentar el dulce momento de forma que la ha colocado, por fin, en la lista de las mejores del mundo, además de charlar sobre las renovaciones de Alexia Putellas y Bonmatí con el Barcelona, y del largo camino que le queda aún al fútbol femenino español para equipararse con el ambicioso proyecto barcelonista.

Pregunta- Con la llegada del nuevo entrenador, nuevas incorporaciones y varias salidas, da la sensación de que se inició un nuevo ciclo, ¿cómo han vivido los cambios y el inicio de temporada?

Respuesta- Siempre que la gente se va la cosa cambia, pero dentro del equipo han seguido jugadoras muy importantes para conseguir lo que ya conseguimos el año pasado. Además, con las nuevas (incorporaciones) que han entrado estamos muy bien. Cambia un poco el ciclo, pero eso está bien para el equipo, porque tienes gente que puede ofrecer otros recursos, que puede ayudarnos a mejorar.

Lo mismo con Pere, hay cosas que quiere mejorar y eso nos ayuda para dar un paso adelante, que es lo que el grupo quiere; seguir ganando y replicar lo que hicimos el año pasado. Con las cosas nuevas se tarda más de coger el nuevo ritmo, pero por ahora nos veo muy bien con lo que estamos trabajando.

P- Vienen de una temporada difícil de igualar, pero el objetivo es repetirla ¿cómo conviven la presión y la ilusión de repetir algo histórico?

R- Conviven las dos cosas, presión porque cuando ganas la gente quiere que sigas ganando. Nosotros, que es lo más importante, queremos seguir ganando y, si el equipo quiere, tenemos opciones. No puedes ganar solo con la presión de fuera, también es importante la que ponemos dentro. Notas que es una presión buena cuando cada una pone para intentar seguir mejorando, es una manera de trabajar bien; dura, pero a gusto. Así disfrutas cada día y como intentas conseguir lo que hemos conseguido.

Sabemos que va a estar difícil porque los otros equipos también juegan muy bien, pero por ahora hemos empezado muy bien. Estamos a inicio de temporada pero siempre tienes que poner los objetivos altos, este equipo es así, queremos estar ahí para competir.

P- Han pasado unos meses desde esa final en San Mamés que supuso el mayor desplazamiento de la afición culé, otro de los incentivos para seguir ganando.

R- Ojalá podamos repetir lo que vivimos en Bilbao, fue una final increíble. Muchas habíamos vivido el Camp Nou lleno y poder vivir eso… ganar una Champions con tu gente así es lo más grande que se puede hacer. Por eso me gustaría repetirlo, fue muy emocionante, el apoyo de la gente nos dio ilusión.

P- Al fin y al cabo, el proyecto del Barça es ambicioso, las renovaciones de sus compañeras Aitana y Alexia lo demuestran.

R- Sabemos que el club está en una situación difícil, seguimos intentando mejorar con lo que tenemos y cuando personas importantes como Aitana y Alexia quieren quedarse es importante para el equipo. Espero que también desde fuera eso enseñe que es un sitio en el que se está bien y donde la gente quiere estar.

P- Sin embargo, uno de los hándicaps a la hora de competir al más alto nivel es el del bajo nivel de la Liga F, ¿han notado mejoras o la sensación es la misma?

R- Hay muchas cosas que no han cambiado demasiado. De lo que viene de ayuda desde fuera, aparte de la Federación Española y de la liga, poca cosa ha mejorado mucho.

Los clubes que han mejorado y cada año mejoran, porque sí hay pasos adelante, son pocos. Es una pena que cada año decimos que no tienen más ayuda porque sabemos que con más dinero y más recursos como equipo y como jugadora individual puedes hacer pasos más grandes de los que por ahora se han podido hacer.

El nivel mejora, pero lentamente, y es una pena, porque cuando juegas tantos partidos quieres estar al máximo nivel. Con tanta calidad individual que hay en la liga es una pena que muchos equipos caigan por el físico; que es fácil de mejorar, siempre y cuando haya recursos y suficiente dinero para no tener que trabajar a parte. Al no tener las mejores condiciones para trabajar el día a día, es un proceso lento para estos equipos.

P- A lo largo de los años su fútbol ha sido diferencial en este Barça, pero la nominación al Balón de Oro se ha hecho esperar.

R- Es un tema de visibilidad. En nuestra liga, las primeras temporadas que yo estaba aquí no teníamos ni los partidos televisados, es difícil para la gente ver realmente quien juega bien o no, simplemente ven la estadística. Como nunca he sido una jugadora que marca muchos goles -hago muchas otras cosas bien- si no vienes al estadio no lo vas a ver.

Ahora, cuando ayudo a marcar goles, no solo la gente de aquí lo ve, porque ya se pueden ver todos los partidos. Como jugadora puedes dar un punto más diferencial aparte de los goles, y también es importante para ganar los partidos; para mí lo más importante es disfrutar de todo. Si no disfrutas jugando es difícil jugar bien.

P- ¿Cómo vive ahora el foco mediático de su primera nominación aunque hace ya años que debería haber estado en esa lista?

R- La mejor manera de demostrarlo es que he seguido jugando igual después de la nominación. Es un honor estar ahí, pero para mí la presión no cambia porque lo que me importa es que seguimos ganando. Hemos empezado una nueva temporada y todo, para mí, en mi cabeza, queda como anulado; tienes que enseñar otra vez, jugar bien para ayudar al equipo y ganar otra vez los títulos. Así que para mí era más presión de empezar la liga bien que otra cosa, porque estos premios, a mí, personalmente, siento que son algo fuera de mi control. Yo solo puedo jugar y disfrutar el fútbol, eso es lo importante para mí. Seguir ganando, y ahí estamos.

P- El juego del equipo siempre acompaña, pero personalmente debe ser, si no el mejor, uno de los mejores momentos de su carrera.

R- Desde la lesión, que por suerte hace mucho tiempo, creo que he estado en muy buen momento. Yo desde entonces me he dicho “voy a intentar alargar lo máximo posible este estado de forma”. Si he podido mejorar también creo que es gracias a eso; es más fácil jugar a fútbol cuando estás bien y además con un equipo que juega y funciona muy bien. Individualmente todo es más fácil.

P-¿Quizá la espina clavada sea conseguir hacer un buen papel en un gran torneo con su selección?

R- La verdad es que hemos tenido años que lo hicimos mejor que ahora, que yo estaba marcando más goles con la selección que ahora. Pero hemos tenido momentos difíciles ahí, el fútbol son muchas cosas, es lo que decía: es fácil estar bien si tu equipo juega bien, pero con Noruega hemos tenido muchos cambios, entrenadores en los últimos dos años y eso no ayuda con todos los partidos que tenemos para coger el ritmo dentro del equipo, empiezas de nuevo tres veces y tú sigues intentando lo que puedes.

Es lo que hay, tu sueño es intentar ganar algo con la selección pero sabemos que con Noruega es difícil, así que lo importante ahí es que seguimos mejorando lo que podemos. A ver qué saldrá, porque al final es un deporte de equipo, si tu equipo va bien, las cosas salen solas, si el equipo va mal, te va a costar, es como funciona.

P- Sin ir más lejos, tiene muchas compañeras españolas que llevan meses pidiendo mejoras en la selección y otras incluso que no han vuelto después de todo lo sucedido.

R- Es una pena que no tengan más ayuda. Son unos años de oro con esta generación, con jugadoras que son muy buenas y que juegan muy bien, podrían aprovechar el momento mucho más, pero eso está fuera de mi poder, visto desde fuera es como... si algunas no juegan por España es casi una ayuda para las otras, que no tienen más ayudas desde dentro.

Como compañera es una pena, quieres que la gente gane lo que se merece, un equipo con tantas jugadoras buenas merece aprovechar este momento de ganarlo todo. Todo va en ciclos y es su momento ahora para dominar todo. Veremos si pueden tener más ayuda para conseguir eso.

P- Habiendo ganado tres Ligas de Campeones, cinco ligas, cuatro Copas de la Reina y tres Supercopas de España, entre otras ¿qué le diría a esa Caroline que aterrizó en Barcelona cinco años atrás con la historia aún por escribir?

R- Es importante disfrutar del momento, jugar con alegría cada día. Al final es fútbol, la presión va a venir en cada momento que estas cerca de ganar algo, pero lo más importante es vivir en el momento. De la manera que jugamos aquí no hay ningún otro equipo, algún día no voy a jugar más y si no disfrutas este tipo de juego es que no estas mentalmente donde deberías estar. Relájate y disfruta, trabaja duro pero disfruta lo que te viene, porque nunca vas a tener lo que tienes aquí.

El Barça, tanto masculino como femenino, juega un fútbol distinto, nunca sabes si un día el club no te querrá, si tienes que acabar tu carrera por lesión... lo que sea, por eso tienes que disfrutar el momento que estas aquí, porque nunca sabes, a mí me gusta mucho como se juega aquí, es único.