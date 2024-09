Colate Vallejo-Nágera se pronuncia de nuevo sobre su relación con Macarena Olona: "No me ha dado calabazas"

Los rumores de relación entre Colate Vallejo-Nágera y Macarena Olona surgieron este verano, cuando el ex de Paulina Rubio compartió en sus redes sociales una imagen con la expolítica de VOX disfrutando del cumpleaños de un amigo en común en Menorca, acompañando la publicación de un emoticono de corazón rojo que dejaba entrever que entre ambos podría haber surgido la chispa. "Ya nos conocíamos, pero nunca habíamos convivido. Nos hemos hecho buenos amigos, pero tampoco nos hemos visto de nuevo. Seguramente nos volvamos a ver" reconocía ante la prensa, sin cerrar la puerta a una nueva 'cita'. Unas declaraciones a las que Macarena reaccionaba en el programa de Federico Jiménez-Losantos, negando rotundamente cualquier incipiente idilio con Colate. "Le he ayudado en un problema legal que tiene, nada más. Es el excuñado de una buena amiga mía" zanjaba, confesando que está "sola y tranquila" y que por el momento no se plantea ninguna relación sentimental con nadie. Ahora Colate ha reaparecido en el estreno de la docuserie de Thibaut Courtois para Prime Video, 'La vuelta del número 1' y ha vuelto a hablar de cómo es su relación con la política y ha dejado claro que Macarena no le ha dado calabazas: "Me ha dado calabazas no. Me ha dado consejos. Yo creo que igual lo que vi es que el término alegría se puede interpretar de muchas maneras. Como te he dicho, no me ha dado calabazas, me ha dado muy buenos consejos porque es una extraordinaria abogada y como alguna vez tengo algún problemita, pues me da buenos consejos" ha aclarado. Además, ha explicado que se sacaron de contexto sus declaraciones revelando que se estaban conociendo. "Yo dije que nos estamos conociendo, nos conocemos hace mucho a través de terceras personas, pero era la primera vez que coincidíamos en un evento con amigos y todo. Entonces, todo depende un poco como lo cuentes" ha justificado, asegurando que Macarena no le llamó para que rectificase lo que había dicho públicamente. "Fui yo quien le llamé para decirle que me habían llamado, pero no ha hay ningún problema, no hay nada, y no ha pasado nada, y todo bien" ha zanjado. COLATE EVITA HABLAR SOBRE PAULINA RUBIO Por otro lado, Colate se ha pronunciado sobre su nuevo enfrentamiento legal con Paulina Rubio, que según diferentes medios de comunicación latinoamericanos podría haber solicitado una audiencia de emergencia en contra él por no haberle entregado a su hijo Nicolás en tiempo y forma tras las vacaciones de verano. Un delicado asunto sobre el que el empresario ha preferido mostrarse discreto: "Llevamos así tanto tiempo, así que.. Está todo bien, como siempre".

