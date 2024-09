Salvini, "orgulloso" de lo que hizo, tras petición de 6 años de cárcel por caso Open Arms

Roma, 21 sep (EFE).- El líder de la Liga italiana, Matteó Salvini, aseguró que no tiene miedo y que está orgulloso de lo que hizo, tras la petición de la Fiscalía de seis años de cárcel y un millón de resarcimiento en el juicio por el bloqueo de los 147 migrantes a bordo del barco de la ONG Open Arms en agosto de 2019 cuando era ministro del Interior.

Salvini hizo estas declaraciones en Milán junto a una de las casetas que ha instalado su partido para la recogida de firmas para mostrar "solidaridad" al ahora ministro de Infraestructuras y Tranporte y Vicepresidente del Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni.

"Estoy contento con la solidaridad en mil plazas, entre este y el próximo fin de semana habrá mucha gente, también de izquierdas y no sólo de la Liga, diciendo adelante y resiste", dijo Salvini.

Agregó: "No sólo seis años de cárcel, además del daño la burla con 1 millón en daños a los pobres inmigrantes ilegales. Cuento con encontrar un juez que haga justicia con mayúsculas”.

A continuación, Salvini reiteró ante la sentencia, que podría llegar el 18 de octubre: "No tengo miedo, estoy orgulloso de lo que he hecho, No exijo una medalla, pero tampoco la cárcel. No voy a negociar, no voy a cambiar nada. Si volviera a ser ministro del Interior, haría todo lo que hice".

En la audiencia de este viernes, las varias asociaciones, organización y migrantes que se presentaron como partes perjudicadas en este proceso solicitaron una cantidad total de más de un millón de euros como indemnización por daños y perjuicios

"Todas las partes civiles nos hemos referido a las solicitudes que la Fiscalía realizó de manera muy argumentada tanto sobre la reconstrucción de los hechos como sobre las disposiciones legales que fueron violadas por los imputados. Confiamos en el fallo del tribunal , creemos que todas las condiciones para afirmar la responsabilidad penal del entonces Ministro del Interior", dijo a los medios el abogado de Open Arms, Arturo Salerni.

"También surgieron las terribles vivencias de aquellos que fueron mantenidos como rehenes en el barco durante muchos días en condiciones inhumanas, personas que provenían de realidades infernales en sus rutas migratorias, especialmente de los campos libios que son lugares de tortura ", añadió el abogado de la ONG española.

Los hechos se remontan a agosto de 2019, cuando Salvini, por entonces ministro del Interior, impidió durante veinte días el desembarco de la nave de salvamento de la organización española Open Arms con 147 inmigrantes a bordo salvados en el Mediterráneo, en el marco de su férrea política de puertos cerrados.

El juicio se reanudará ahora el 18 de octubre, con el alegato de la defensa de Salvini, acusado de secuestro y denegación de documentos oficiales, luego habrá tiempo para réplicas y posteriormente los jueces se reunirán para emitir la sentencia tras dos años de proceso. EFE

ccg/amg