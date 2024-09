Sábado, 21 de septiembre de 2024 (20.00 GMT)

ORIENTE MEDIO

Jerusalén - Israel asesta otro duro golpe a la milicia libanesa Hizbulá dando inicio a una fase militar más agresiva que el Gobierno israelí ha advertido que se mantendrá en paralelo a su ofensiva en Gaza mientras el grupo chií proiraní siga atacando el Estado Hebreo. (ENVIADO)

Beirut - El Gobierno de El Líbano eleva al menos a 37, incluidos tres niños y siete mujeres, el número de víctimas mortales por el bombardeo israelí que alcanzó el viernes un edificio residencial a las afueras de Beirut y que dejó también 68 heridos. (ENVIADO)

CRISIS MIGRATORIA MÉXICO

Ciudad Juárez (México) - Más de trece millones de migrantes atravesaron el territorio mexicano durante los seis años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, un fenómeno que ha afectado sobre todo a las ciudades de la zona fronteriza con Estados Unidos. por Lety Villarreal (ENVIADO) (foto) (video)

PUERTO RICO ELECCIONES

San Juan - Los puertorriqueños han realizado filas de hasta más de seis horas para obtener su tarjeta electoral con el fin de ejercer su derecho al voto en los comicios del próximo 5 de noviembre, que han despertado mucha expectación, principalmente entre los jóvenes. por Esther Alaejos (ENVIADO) (foto) (video)

EEUU QUAD

Washington - El presidente norteamericano, Joe Biden, recibe en Wilmington (Delaware) a los líderes del Quad, la alianza estratégica que Estados Unidos mantiene con Australia, India y Japón para apuntalar su presencia en el Ïndico y el Pacífico, en disputa con China. por Beatriz Pascual (ENVIADO)

UCRANIA GUERRA

Kiev - Ucrania continúa a la defensiva en el frente del este mientras mantiene su dominio de parte de la región rusa de Kursk y ultima los preparativos para presentar en Estados Unidos el llamado Plan de la Victoria del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.(ENVIADO)

FRANCIA GOBIERNO

París - El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró este sábado a los miembros del nuevo Gobierno con una coloración mayormente derechista, a propuesta del primer ministro conservador, Michel Barnier, dos meses y medio después de las elecciones que él convocó de forma anticipada. (ENVIADO)

EEUU CINE

Nueva York - Más de una década después de ganar el Oscar por '12 years a slave' ('Doce años esclavo'), la actriz keniano-mexicana Lupita Nyong'o reaparece con dos proyectos narrativos de estreno: la película de animación 'The Wild Robot' y el podcast 'Mind your own'. por Nora Quintanilla (ENVIADO)

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

San Sebastián (España) - Cate Blanchett recoge el Premio Donostia en reconocimiento a su trayectoria en el Festival de cine de San Sebastián, uno de los más importantes de Europa y en el que entre otras películas se proyectará la argentina 'El Jockey' en la sección Horizontes Latinos. (ENVIADO)

Agenda Informativa

Wilmington.- EEUU ELECCIONES.- Mitin del expresidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump (2017-2021), en Wilmington (Carolina del Norte).

Nueva York.- EEUU ELECCIONES.- Una coalición de lideresas locales y entidades comunitarias hispanas organiza una marcha en apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris que discurrirá entre los distritos neoyorquinos de Manhattan y El Bronx. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Leesport.- EEUU ELECCIONES.- Mitin del aspirante republicano a vicepresidente estadounidense, JD Vance, en Leesport, Pensilvania.

Allentown.- EEUU ELECCIONES.- El candidato demócrata a vicepresidente, Tim Walz, participa en un mitin en Allentown (Pensilvania).

La Paz.- BOLIVIA JÓVENES.- Un proyecto boliviano ayuda a mejorar las habilidades digitales para conseguir empleo a más de 7.000 jóvenes de zonas periurbanas y áreas rurales, con el fin de acortar las brechas entre el campo y la ciudad, entre hombres y mujeres. (foto) (video)

Taipéi.- TAIWÁN DESASTRES.- La Academia Kuma organiza la cuarta edición de la ‘Operación Urraca Azul’, un conjunto de ejercicios que simulan el posible “caos” que se produciría durante un conflicto armado en Taiwán (Texto) (Foto) (Vídeo)

Saná.- YEMEN CONFLICTO.- Se cumplen diez años de la captura de los rebeldes chiíes hutíes de la capital yemení, Saná, y la sede del Gobierno reconocido internacionalmente en el contexto de la guerra civil iniciada ese mes y que continúa hasta hoy en día.

Brasilia.- ONU BRASIL.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, viaja a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. (Texto)

Lisboa.- PORTUGAL NEUROCIENCIAS.- La reina Sofía preside el acto central del Congreso Internacional sobre Enfermedades Neurodegenerativas, realizado en Lisboa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL ESPAÑA.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, realiza un viaje institucional a Brasil entre el 20 y 23 de septiembre, con paradas en Río de Janeiro y São Paulo. (Texto) (Foto)

Praga.- REPÚBLICA CHECA ELECCIONES.- La República Checa celebra elecciones regionales y la primera ronda de los comicios parciales para el Senado, la cámara territorial del Parlamento del país centroeuropeo. (Texto) (Foto)

Río de Janeiro.- ROCK IN RIO.- Sexta noche de conciertos en el Parque Olímpico de Río de Janeiro de la décima edición en esta ciudad brasileña del Rock in Rio, el mayor festival musical de Brasil. (Texto) (Foto) (Vídeo)

