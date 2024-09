Míchel: "Estoy preocupado, nos ha faltado fútbol, pero perdimos sin merecerlo"

Valencia, 21 sep (EFE).- El técnico del Girona, Míchel Sánchez, afirmó después de la derrota contra el Valencia (2-0) que está "preocupado" porque les faltó "fútbol", aunque afirmó que para él "fue un partido de 0-0".

"Hemos perdido un partido sin merecerlo, aunque estamos lejos del juego ofensivo para hacer daño al rival", admitió en la rueda de prensa posterior al encuentro

"Ha sido una mala semana, en cuanto a puntos y en cuanto a juego. Nuestro ritmo está siendo lento, hemos tenido un 70% de posesión y no hemos generado lo suficiente. Ellos tampoco, pero en dos pérdidas han tenido dos tiros y han sido dos goles. Me preocupa que no somos capaces de superar una presión y de ir lado a lado más rápido. Vas todo a los duelos y cuando el rival también es bueno en duelos, es una moneda al aire", apuntó.

Míchel dijo que deben "seguir creciendo" y adaptarse a su "nueva realidad". "Tenemos que seguir trabajando. La realidad es que estamos lejos de nuestra idea de juego", apuntó el técnico, que achacó la situación a "los automatismos, el posicionamiento y las características de los jugadores", añadió.

"Tengo que encontrar el mejor engranaje para que los de dentro puedan conectar con los de fuera rápido. Para que las bandas puedan entrar en juego tenemos que generar espacios y eso pasa por meter el balón dentro. Nos falta velocidad. Es algo que tenemos que mejorar", analizó.

Por último, el entrenador del Girona habló del debut como titular del colombiano Asprilla: "Da un paso adelante, es una buena noticia, pero no quiero particularizar. A nivel de estructura no es el problema, es la velocidad de juego, me preocupa mucho. Tenemos que ser capaces de que el rival entre en estrés y el Valencia no ha entrado en estrés en ningún momento". EFE

