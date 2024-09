'Lobos asesinos' acechan el norte de la India con la muerte de nueve niños

Rita Cardeira

Nueva Delhi, 21 sep (EFE).- Son seis 'lobos asesinos', según los habitantes de un poblado del estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, que se muestran aterrorizados tras la muerte de nueve niños en extraños ataques para los que los expertos todavía buscan una explicación.

Las rondas de equipos nocturnos, compuestos por lugareños, para dar cacería a los seis lobos avistados en al menos treinta pueblos del distrito de Bahraich, cerca de la frontera con Nepal, se han convertido en un ritual los últimos meses.

Mientras los niños se quedan en las casas durmiendo, los hombres salen a las calles oscuras con palos y linternas, esperando evitar que los depredadores lleguen a las aldeas.

"La gente tiene miedo de salir por la noche, por lo que estamos ayudando al departamento forestal a dar cacería a estos animales", dijo a la agencia india ANI un familiar de una de las víctimas.

Muchas casas carecen de cerraduras e incluso de puertas, por lo que son vulnerables.

"El lobo arrastró a mi hermana fuera de la casa. Todos estaban durmiendo y no hay puertas, si las hubiera entonces el incidente no habría pasado", afirmó al mismo medio el hermano de una niña de once años que fue mordida en el cuello la pasada semana, pero sobrevivió.

Las rondas anti lobos comenzaron a mediados de julio, después de que un lobo matara a un niño de un año. Intermitentemente, los ataques continuaron, cada cuatro o cinco días.

Los expertos en vida salvaje intentan entender el motivo de los ataques de estos animales que, normalmente, huyen de los entornos habitados y no son considerados como depredadores de humanos.

"Si hay lobos o cualquier animal matando niños sistemáticamente, entonces por supuesto que hay miedo. ¿Pero por qué lo hacen? Hay que encontrar el origen porque lo común es que los lobos se queden lejos, en los pastizales, y no vengan a las ciudades mucho menos acercarse a las casas de la gente", explicó a EFE el experto en vida salvaje Abi Tamim.

Una de las teorías que enuncia el experto indica que estos cánidos "pueden tratarse de híbridos de perro-lobo, algo más común de lo que la gente se cree y que solo se puede comprobar si deciden hacerles pruebas genéticas".

Sin embargo, la hipótesis que respondería más interrogantes para Tamim es que estos lobos hayan contraído la rabia, lo que explicaría por qué atacan a las personas o los niños, aunque indica que esto "es muy raro también, ya que el 95 % de los casos de rabia en la India son causados por perros".

"Los perros son incluso los responsables de matar a más gente", sostuvo.

"En los dos últimos meses diez personas han muerto, entre ellos nueve niños, y más de 40 resultaron heridas, algunas de gravedad, a raíz de los ataques cometidos por los lobos grises", reveló Tamim.

El hecho de que gran parte de estas víctimas sean niños revela una posible tendencia de los lobos a atacar perfiles más vulnerables.

El Gobierno del estado norteño lanzó el pasado agosto una operación conocida como 'Operación Lobo' que emplea trampas, drones de visión nocturna, técnicas de mapeo, redes y pistolas tranquilizantes para dar cacería a los seis lobos.

Entre sus tácticas se incluye la colocación de muestras de heces y orina de otros lobos, y la reproducción de sonidos de hembras a través de un altavoz.

La operación ha permitido la captura de cinco lobos hasta el momento, aunque el sexto sigue sembrando el terror, con ataques en días consecutivos que desatan la duda de si realmente el número de lobos que atacaban a la gente es mayor de lo esperado.

Los registros históricos muestran incidentes similares en las décadas de 1980 y 1990, aunque poco frecuentes. Los ataques alcanzaron su momento más crítico en 1996, cuando un solo lobo fue el responsable de ataques a 76 niños, de los cuales casi cincuenta fallecieron.

Esa cifra disminuyó en las décadas posteriores, según un estudio realizado por el Instituto Noruego de Investigación de la Naturaleza, que revela que entre los años 2002 y 2020 solo se produjeron cuatro ataques mortales de lobos en la India.EFE

