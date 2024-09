EEUU tacha de "perturbadores" los vídeos de militares israelíes tirando cuerpos desde un tejado

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha afirmado este viernes que los vídeos que muestran a varios militares israelíes arrojando los cuerpos de tres palestinos muertos desde el tejado de un edificio son "profundamente perturbadores". Kirby ha asegurado en una rueda de prensa que de ser verificadas estas grabaciones esto "claramente representaría un comportamiento abominable y atroz por parte de soldados profesionales", según ha recogido el diario 'The New York Times'. El portavoz ha detallado que están en contacto con las autoridades israelíes y han ejercido presión para obtener "más detalles" sobre lo ocurrido. "Nos han asegurado que van a investigar esto y que habrá una rendición de cuentas adecuada", ha agregado. El Ejército israelí ha anunciado más pronto una investigación al considerar que esto "no está en sintonía con los valores" de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y de lo que "se espera" de ellos, según ha informado el diario 'The Times of Israel'. Las autoridades palestinas han cifrado en más de 700 los muertos en Cisjordania desde el 7 de octubre --fecha de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas-- en operaciones de las fuerzas de Israel y ataques por parte de colonos.

