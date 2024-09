EEUU reprocha a Gustavo Petro su discurso "antisemita" por sus críticas a Israel

La encargada especial de la oficina contra el antisemitismo de Estados Unidos, Deborah Lipstadt, ha cuestionado las críticas del presidente colombiano, Gustavo Petro, a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. "La retórica continua del presidente Gustavo Petro normaliza el antisemitismo. No podemos aceptarlo, no podemos tolerarlo. Debemos condenar estas narrativas dañinas", ha afirmado Lipstadt en un mensaje republicado en las redes sociales de la Embajada estadounidense en Bogotá. Para Lipstadt, "comparar cualquier acción actual, particularmente de Israel, con la aniquilación sistemática de los campos de exterminio nazis es profundamente ofensivo". "Hay que separar la preocupación legítima por los derechos humanos en Gaza de referencias históricas erróneas y antisemitas", ha argumentado. El propio Petro ha respondido a Lipstadt empleando también la red social X en un extenso mensaje. "Señora embajadora. Los palestinos son semitas de acuerdo a la Biblia, dado que la palabra semita designa a los descendientes de Sem y su lengua", ha apuntado antes de señalar a Israel por ser antisemita. "Es antisemita matar niños y niñas arrojando bombas en Gaza y no oponerse a ello (...). Yo no soy antisemita. No confunda y respete. No soy antijudío, creo en la libertad de cultos y si hubiera nacido en esa época hubiera dado mi vida en la resistencia armada contra los nazis", ha argumentado. Petro ha afirmado que el primer ministro israelí, Benjamin "Netanyahu y su gobierno, reo ausente de la justicia internacional, no es el semitismo, es el nazismo".

Compartir nota: Guardar Nuevo