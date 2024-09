Así ha sido el funeral a Luis Ortiz en Marbella

El pasado martes, 17 de septiembre, nos enterábamos del triste fallecimiento de Luis Ortiz, uno de los personajes más icónicos de la jet set marbellí junto a su exesposa Gunilla von Bismarck. Después de estar varios años luchando contra un cáncer de próstata, falleció acompañado por su inseparable exmujer y su hijo, Francisco José Ortiz von Bismarck. Hoy se ha llevado a cabo una misa en su honor en Marbella y hasta allí se han desplazado algunos rostros conocidos y multitud de seres queridos que han querido despedirse de él por todo alto. Su exmujer no ha podido contener las lágrimas a su llegada. Acompañada por su hijo Fran y algunos familiares, Gunilla vestía luto riguroso y mostraba su rostro desencajado ante el dolor por la pérdida de Luis. También veíamos a Hubertus Von Hohenlohe, quien lo definía como "una gran persona, que dio mucha alegría a la ciudad e insustituible, era todo, era música, deporte, padeltenis, buena gente, español, una persona muy entrañable". Por su parte, Yeyo Llagostera llegaba emocionado al funeral de su íntimo amigo: "Ha sido mucho más que un amigo, desde el colegio" y desvelaba qué ha significado en su vida: "Tener un compañero de viaje todo el tiempo al lado, con confianza ciega el uno en el otro y ahora me he quedado cojo".

