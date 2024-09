Tania Llasera lanza un zasca a Álvaro Muñoz Escassi: "Si te enamoras de él me santiguo por ti"

Convertida en una abanderada de la moda curvy, Tania Llasera se convierte en la nueva embajadora de la colección otoño-invierno 2023 de Esmara con la campaña 'Vístete libre'. Un proyecto muy especial en el que, además de reivindicar la elección de cada uno a vestirse como se sienta cómodo y bien -una filosofía que sigue con sus dos hijos- y en el que además nos ha hablado de dos de sus compañeros en 'Masterchef Celebrity 8', protagonistas de la actualidad por motivos muy diferentes. Uno, Jesulín de Ubrique, que hace varias semanas sufrió una angina de pecho de la que se recupera acompañado por su familia; y el otro, Álvaro Muñoz Escassi, en el punto de mira por su supuesto idilio con Hiba Abouk que ambos continúan negando. "Bueno, yo no hablo con Jesulín porque me cae mal" ha respondido con humor cuando le hemos preguntado si he podido hablar con el torero tras su problema sa dalud; "No, no que me cae mal, pero tiene mucho lío siempre y tampoco no hay problema y además en el programa era muy chapas, era muy pesado, entonces yo de Jesulín paso, pero con María José hablé, le dije 'nena vaya susto' y sí, sí me dijo que 'mucho susto'" ha añadido entre risas, confirmando que está "la cosa calmada, está la cosa bien". Y para nuestra sorpresa ha desvelado que existe un chat de los concursantes de su edición de 'Masterchef' en el que están todos sus compañeros, entre los que se encuentran no solo el ex de Belén Esteban y Escassi, sino también Genoveva Casanova, Toñi Moreno, Los Morancos o Blanca Romero. "Nos llevamos todos muy bien la verdad, y en el chat habló Jesús y dijo que 'todo bien', que 'gracias chicos, que ha sido un susto'. La mía fue la mejor edición de la historia porque lo digo" asegura. Sobre el jinete, Tania diría que "es casi normal" -haciendo un juego de palabras, y reconoce que durante la grabación del programa era muy "zalamero" con todas: "Además le gusta bailar, le gusta disfrutar, es un disfrutón de la vida. Yo creo que es que no se le puede atar en corto a Escassi, y si te enamoras de Escassi yo vamos, me santiguo por ti porque suerte..." exclama. Unas declaraciones que ha dejado claro que no van para Hiba Abouk ya que, rotunda, ha asegurado que Escassi y la actriz "son amigos, son amigos".

