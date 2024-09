Stevie Wonder se embarca en una gira de cara a las elecciones en EE.UU.

Nueva York, 20 sep (EFE).- El legendario cantante Stevie Wonder se embarcará en una gira este mes de octubre para reivindicar "alegría contra el enfado, amabilidad contra la recriminación y paz contra la guerra" antes de las elecciones en Estados Unidos del 5 de noviembre.

El anuncio se produce después de que el músico lanzara a principios de este mes su primer sencillo en solitario en cuatro años, 'Can We Fix Our Nation’s Broken Heart?' (¿Podemos arreglar el corazón roto de nuestra nación?), canción con la que también titula esta gira.

El ganador del Grammy, de 74 años, no alienta al voto de ningún partido en concreto, pero es conocido su activismo por los derechos civiles y fue uno de los invitados en la convención de los demócratas en Chicago el mes pasado, donde dio un discurso con un mensaje similar.

"Ahora es el momento de entender dónde estamos y qué hace falta para ganar: ganar los corazones rotos, a los desencantados, ganar a los ánimos enfadados", dijo en aquel acto, según The Hill.

En un comunicado, Wonder fecha diez conciertos a lo largo de octubre, el primero el día 8 en Pittsburgh (Pensilvania) y el último el día 30 en Grand Rapids (Michigan), "en la cima de una temporada electoral clave y una coyuntura decisiva en la política y cultura estadounidenses".

En Pensilvania y Míchigan repetirá conciertos, y a esos estados suma otros que pueden resultar clave en estas elecciones: Carolina del Norte, Georgia, Wisconsin y Minesota, así como Nueva York y Maryland.

El cantante además dice que, a modo de agradecimiento, dará entradas gratis "a quienes en nuestras comunidades ya están trabajando incansablemente para arreglar el corazón roto de nuestra nación". EFE

