Isabel Pantoja reaparece muy seria tras las últimas polémicas para poner rumbo a Tenerife

La polémica no cesa en torno a Isabel Pantoja. Aunque se esperaba que esta semana se mudase a Madrid, la tonadillera continúa en Cantora. El motivo, según el periodista Antonio Rossi, es un "miedo que la paraliza" a que su hijo Kiko Rivera aproveche su marcha definitiva de la finca para entrar y destrozarla. Tanto es así que incluso ha asegurado que se estaría pensando contratar seguridad 24 horas para que el Dj no pudiese acceder a la propiedad que ambos heredaron de Paquirri. No es la única, ya que se ha filtrado que la cantante estaría organizando una comida con sus fans en una finca de la capital después de su concierto en Alcalá de Henares el próximo 27 de septiembre, y habría obligado a sus incondicionales a firmar un contrato de confidencialidad para que no trascienda nada de su encuentro a los medios de comunicación. Por otro lado, y dejando claro que no quiere saber nada de su hija Isa Pantoja, Isabel no se ha puesto en contacto con ella tras la operación de urgencia de apendicitis a la que fue sometida hace una semana y por la que tuvo que permanecer ingresada en el hospital de El Puerto de Santa María durante 5 días tras sufrir una complicación. Y por si no fuese suficiente, su expareja Julián Muñoz está ingresado en Marbella desde el pasado domingo en estado grave y, aunque su familia intenta mantener la esperanza, todo apunta a que su situación empeora cada día que pasa. En medio de estas dos controvertidas informaciones, Isabel ha reaparecido este jueves en el aeropuerto de Jerez de la Frontera para coger un avión privado rumbo a Tenerife, donde actuará este sábado tras verse obligada a suspender su concierto en la isla el pasado 30 de abril por razones de salud. Acompañada por su hermano Agustín Pantoja y por su amiga Cristina, la tonadillera se ha mostrado más seria que nunca, y lejos de sus últimas apariciones sonriente y amable con la prensa, en esta ocasión ha ocultado gran parte de su rostro con una bufanda, además de con sus inseparables gafas de sol negras. Isabel ha bajado de la furgoneta que la ha dejado en la puerta de acceso a la terminal de vuelos privados y ha entrado apresuradamente al aeropuerto sin pronunciarse sobre su nuevo desplante a su hija Isa, dejando en el aire si es cierto que tiene miedo a abandonar Cantora por si Kiko entra en la finca y al destroza, y guardando silencio sobre la gravedad de Julián Muñoz, dando así la callada por respuesta a todas las polémicas.

