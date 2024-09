Belén Esteban manda un sorprendente mensaje a Jesulín de Ubrique y María José Campanario

Belén Esteban ha vivido este miércoles un día de lo más intenso. Tras asistir por la mañana al tanatorio de Jimmy Giménez-Arnau con su marido Miguel Marcos para dar su último adiós a su compañero y amigo, por la noche asistía a la celebración del 93º aniversario del emblemático Museo Chicote junto a otros rostros conocidos como Carlota Corredera, Rosa López, Mariola Orellana y Antonio Carmona, o Loles León. Una fiesta muy especial en la que, más conciliadora que nunca y reconociendo que echa de menos tener prensa a las puertas de su casa una vez que ha dejado a un lado las polémicas que la persiguieron durante años, la colaboradora se ha pronunciado sobre su conflicto con Terelu Campos y Carmen Borrego -con las que ha roto su amistad y de las que por el momento no quiere saber nada- y sobre el delicado momento que atraviesa Jesulín de Ubrique tras sufrir hace varias semanas una angina de pecho. Y, más conciliadora que nunca, ha mandado un menaje al torero y a María José Campanario con el que definitivamente entierra el hacha de guerra tras años de enfrentamientos. - CHANCE: Hola Belén. Has confesado que te hace ilusión que hoy la prensa estemos contigo. ¿Por qué? - BELÉN: Pues mira, ilusión porque... yo muchas veces os he llamado pesados. Pero en esta nueva época de mi vida, en todo lo que estoy viviendo, os tengo que agradecer siempre el cariño que me habéis tenido y muchas veces os he hablado mal porquetodos los días constantemente en la puerta de casa... y ahora no ver a nadie, sinceramente, os echo de menos. Entonces estoy muy agradecida siempre. Siempre por haberme aguantado y es verdad que ahora estoy mucho más tranquila, las cosas como son, pero cuando vengo a sitios así y os veo, me hace mucha ilusión. Todo cambia. - CH: ¿Qué es lo que más te ha molestado de la prensa? - BELÉN: Cuando había un tema mío... o de Ambiciones, parecía que yo era de Ambiciones. O sea alguien hacía algo, y me venían a preguntar. Lo veo lógico, pero es verdad que era muy insistente, y ha habido días que lo he pasado realmente mal. - CH: ¿Ambiciones la comprarías si se vende, como Cantora? - BELÉN: Yo no, cariño, yo soy mujer de asfalto, no de campo, lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Aunque la finca es muy bonita. - CH: ¿Al final vas a volver a casarte con Miguel como dijiste? - BELÉN: Miguel y yo queremos empezar a organizar, pero es que ya cuando estás casado te hace... Es que montar una boda es complicado. Es que si no invito a este se va a enfadar. Los trajes... no, no, no, no. - CH: ¿A Terelu Campos y Carmen Borrego las invitarías? - BELÉN: Ahora mismo no. A ver. Yo las tengo, cariño, pero ahora estamos en un momento que no tengo contacto. Yo la quiero, pero la vida. - CH: ¿Está rota para siempre la relación con las Campos o esperas recuperarla? - BELÉN: No pensaría que para siempre, pero ahora mismo quiero que ellas estén tranquilas y yo también. - CH: Hace poco saltó la noticia del estado de salud de Jesulín y te manifestaste en tu programa. Ahora, un poquito que ha pasado el tiempo, ¿cómo ves el panorama? - BELÉN: Yo lo que quiero es que esté bien él, María José, que también el cuidador es muy importante cuando una persona está mala. Y yo a Jesús y a María José y a toda la familia les deseo que les vaya bien, porque yo a ver... Habré podido tener mucho líos, pero yo no le deseo el mal a nadie. Solo espero, solo espero que esté mucho mejor y que María José también ha pasado un trago. A ver, que me caen bien. Yo no tengo relación con ellos. Ellos en su casa, yo en la mía y Dios en la de todos. - CH: Has contado que has rechazado propuestas para hacer una docuserie sobre tu vida. ¿Por qué? - BELÉN: He rechazado todas. Creo que la vida hay momentos para hacer las cosas cuando... Porque yo el día que cuente mi vida será la vida de Belén Esteban contada por ella. Mi vida, pero la vida real. Lo que yo he vivido. Ha habido cosas feas. Malas. He hecho cosas que... Las tengo ya superadas y todo. Sabéis a qué me refiero. Pero el día que se haga una serie de mi vida será contada por Belén Esteban. Me sentaré con el guionista y quiero que cuente mi historia, aunque sea 80 capítulos, como 'Déjate querer' o como 'La reina del flow'. - CH: Si hicieras una serie, ¿qué actriz te gustaría que te interpretara? - BELÉN: Es que yo tendría que ser varias fases. A ver, de jovencita, veintitantos años. Es que no lo sé. Lo que sí me gustaría es que fuera un director bueno. Me encantaría empezar el primer capítulo hablando y acabarlo, pero no os voy a dar ideas, ¿eh? Porque por ahora no la voy a hacer. - CH: Oye, y si Jesús hace sus memorias, ¿te preocupa lo que pueda decir de ti? - BELÉN: Jesús es libre para hacer lo que le dé la gana. Yo no soy nadie, yo soy... - CH: ¿Qué tal tu relación con Marta Riesco, que ahora trabaja en tu programa? - BELÉN: Tuvimos una movida gorda de cosas del pasado, pero es una compañera mía, yo poco a poco la estoy conociendo, pero su trabajo hay que reconocer que lo hace bien la tía. Y la convivencia con ella en platós, a mí hasta el día de hoy me la ha hecho muy fácil. - CH: Por último, preguntarte por el fallecimiento de Jimmy Giménez-Arnau - BELÉN: con mucha pena, nos queríamos mucho, porque aunque nos vean... 'Sálvame' que nos matábamos. Cuando pasa algo a alguien de nosotros lo sentimos mucho. Yo le mando un beso ahí en el cielo, o donde esté, porque Jimmy no era creyente. Y a Sandra, que esta mañana ha estado despidiéndome de mi amigo Jimmy y de Sandra, por supuesto, que es muy amiga mía... Porque sabéis que Sandra es una persona anónima y ella ha decidido no hablar y hay que respetarlo y hacer lo que ella quiere hacer.

