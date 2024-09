(AM))Galicia exige a Sánchez "cortar de raíz" la financiación bilateral y dice que no ha recibido oferta concreta alguna

El presidente de la Xunta de Galicia, el 'popular' Alfonso Rueda, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la reunión que han mantenido este viernes que "corte de raíz" la posibilidad de acuerdos singulares en financiación, como el concierto económico para Cataluña, a la vez que ha confirmado que no ha recibido ninguna oferta concreta como la condonación de la deuda para intentar calmar las críticas a este cupo catalán. Así se ha expresado Rueda en una rueda de prensa desde el Palacio de La Moncloa tras el encuentro bilateral que ha mantenido este viernes con Sánchez, enmarcado en la ronda de reuniones con los presidentes autonómicos, insistiendo en negociar la financiación autonómica de manera multilateral. Por ello, el presidente gallego le ha trasladado su petición de acabar con la bilateralidad en financiación autonómica, apostillando que en este encuentro no se ha producido ningún amago de negociación bilateral en materia de financiación porque, según ha dicho, cree que el marco para ello es con todos los presidentes a través de la Conferencia de Presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Al ser preguntado por si había hablado con Sánchez sobre la condonación de la deuda, Rueda ha confirmado que no ha recibido ninguna oferta concreta en esta reunión, aclarando que el jefe del Ejecutivo le había trasladado que las quitas de deuda eran otra fórmula dentro del sistema de financiación general. POCAS CONCRECIONES El presidente gallego ha relatado durante esta rueda de prensa los temas que ha tratado en la reunión con Sánchez, haciendo especial hincapié en la materia de financiación autonómica, como ya avanzó. Eso sí, Rueda ha lamentado que, pese a que se han tratado diversos temas, se han producido "muchas buenas palabras, pero muy pocas concreciones". En cualquier caso, Rueda ha insistido en la necesidad de una reforma del sistema de financiación autonómica y ha trasladado a Sánchez su preoupación porque Cataluña salga del régimen común de financiación para recaudar el cien por cien de los impuestos, algo que, a su juicio, perjudicará a Galicia y a todas las comunidades. Al respecto, Rueda ha criticado que Sánchez no ha concretado mucho sobre el acuerdo fiscal con ERC para un concierto económico en Cataluña, criticando este cupo catalán porque entiende que "va en contra de lo que Galicia entiende que es la garantía de la solidaridad para la prestación de servicios básicos": "Ese acuerdo es demoledor para Galicia, perjudicial". LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES El presidente gallego también ha trasladado a Sánchez su reivindicación de que la negociación sobre la reforma del sistema de financiación autonómica se tiene que dar en una Conferencia de Presidentes. Al hilo, Rueda ha explicado que Sánchez le ha trasladado su intención de llevar al orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes únicamente el tema de la vivienda, algo que ha sido criticado por el presidente gallego porque ve necesario abordar también la financiación, entre otros temas. Continuando con este tema, el presidente de Galicia ha asegurado que Sánchez sí que se ha mostrado a favor de abordar también la financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de manera multilateral, aunque defiende la dualidad también con negociaciones bilaterales. LA QUITA DE LA DEUDA Al ser preguntado por si Sánchez intentaba poner trampas en estas negociaciones, como dijo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Rueda ha dicho que él personalmente no ha recibido ninguna oferta concreta para intentar calmar las críticas, aunque lo achaca a que ya conoce su predisposición a no recibir prebendas para aceptar el cupo catalán. Con todo, ha instado a aumentar los recursos destinados a Galicia y cree que se puede hacer incluso sin que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, ante las advertencias del Gobierno de que si no se aprueba el techo de gasto repercutirá en las comunidades.

