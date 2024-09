Violeta Mangriñán se pronuncia tras el encontronazo de Isabel Pantoja con la prensa

Este jueves, 19 de septiembre, Isabel Pantoja ha protagonizado uno de los momentos más tensos con la prensa al enfrentarse directamente con una reportera de Europa Press y llamarla "imbécil" tras preguntarle por todas las polémicas que ha protagonizado en las últimas semanas. Una actitud que ha sido muy criticada en los diferentes programas de televisión y que también se ha comentado en los diversos photocalls de los actos públicos que han tenido lugar en el día de hoy. Violeta Mangriñán, que ha acudido a la VI Edición de los Cosmopolitan Influencer Awards by Pandora, se ha mostrado de lo más crítica con la actitud de la tonadillera y aunque ha confesado que "Isabel es una mujer encantadora y evidentemente tiene problemas familiares, probablemente ella anímicamente no esté pasando por su mejor momento", ha dejado claro que "no está bien insultar y no hay que tenerla en cuenta, lo siento mucho". La influencer también ha hablado sobre cómo lleva que se le pregunte por Victoria Federica, otro de los rostros conocidos que peor lleva su exposición pública... y ha comentado que "me parece una chavala estupenda, una tía genial", pero que "cuando se enfrenta a las cámaras no le hace justicia, se pone nerviosa porque sabe que la van a criticar". Muy pendiente de su salud mental, Violeta ha desvelado que "me cuido mucho el coco" ya que para ella es "como el fisio, como cuando al estar cargado vas al fisio, pues cuando estas mal vas al médico" Y es que ella se enfrenta a miles de comentarios negativos en redes, pero ha confesado que "no me gusta leer cosas negativas, ha habido veces que me han dolido pero cada vez me resbala más, no sé si es la edad, la maternidad, pero cada vez relativizo más. Eso también es sano para el coco".

