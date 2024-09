Turquía acusa a Israel de intentar expandir a Líbano el conflicto con sus acciones "provocativas"

El Gobierno de Turquía ha acusado este jueves a Israel de intentar expandir el conflicto a Líbano y ha resaltado que las operaciones israelíes "son cada vez más provocativas" para intentar que el partido-milicia chií Hezbolá e Irán "no tengan más opción que responder". El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha indicado que la situación en Oriente Próximo "es realmente preocupante". "Hemos llegado a un punto en el que estas operaciones por parte de Israel son cada vez más provocativas y hemos llegado al punto en el que Irán, Hezbolá y sus elementos cercanos no tienen otra opción que responder", ha sostenido. Así, ha recalcado que las explosiones coordinadas de miles de dispositivos de comunicación usados por Hezbolá, que han dejado más de 30 muertos y más de 3.000 heridos --sin que esté claro por ahora cuántos son miembros del grupo y cuántos civiles-- "es una continuación de la guerra abierta hace cerca de un año". "Es parte de la estrategia de Israel", ha dicho, antes de agregar que las autoridades israelíes buscaban "ajustar cuentas con Gaza y luego girar el foco hacia Líbano", según ha recogido la cadena de televisión turca TRT. "Ahora vemos que esto ha empezado a pasar, paso a paso", ha sostenido Fidan. En este sentido, ha remarcado que los ataques israelíes contra dispositivos de comunicación "son operaciones oportunistas". "Está claro que Israel sabía de antemano las compras que iba a realizar Hezbolá. Penetraron y se infiltraron en las compañías de alguna forma (para colocar los explosivos en los aparatos)", ha denunciado. Fidan ha acusado además a Israel de cometer "un genocidio" contra la población palestina y ha reiterado que el Gobierno de Israel, al que ha descrito de "radical y fanático", tiene como objetio "eliminar todas las amenazas". "Para ello, ha movilizado todas sus capacidades militares", ha explicado. "Está aplicando una estrategia gradual. Ha usado una estrategia gradual en Gaza. Tras Gaza, avanza hacia Líbano. Después, podría ir a por otros objetivos. Mientras hace esto, obtiene el apoyo de Estados Unidos y Occidente", ha criticado, antes de insistir en que "tiene que haber voluntad y capacidad de detener esto". "El sistema internacional debe unirse y pararlo antes de que sea demasiado tarde", ha defendido Fidan, quien ha indicado que "esta locura no sólo daña a los palestinos". "Ha hipotecado en futuro de Israel y los israelíes. Si masacras a tantos inocentes, robas su tierra y los deshonras, estarás bajo la influencia de una reacción durante muchos años", ha argumentado. De esta forma, ha reseñado que "no se sabe cuándo, en qué forma y dónde se manifestará esta reacción, así que habrá una espiral de inseguridad durante los próximos diez, cien años". "Los israelíes sensibles son conscientes, pero la mente dominante en la actualidad, la mente fanática, aplica unas políticas alejadas del sentido común y diseñadas para su destrucción", ha zanjado.

