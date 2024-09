Thibaut Courtois: "Quiero pensar que estoy al mismo nivel que antes y todavía puedo dar lo mejor de mí"

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois dijo este jueves que quiere "pensar que" está "al mismo nivel que antes" y que todavía puede dar "lo mejor" de sí mismo, además de señalar que la parada "más difícil" que recuerda con el equipo blanco fue la que le hizo a Sadio Mané en la final de París de 2022 ante el Liverpool. "Quiero pensar que estoy al mismo nivel que antes y todavía puedo dar lo mejor de mí. Me siento igual que el año de las remontadas", declaró el meta belga en la presentación de su serie documental 'La vuelta del número 1'. Courtois, rodeado de su familia y de la plantilla del Real Madrid, ejerció de anfitrión en el palco de honor del Santiago Bernabéu en el lanzamiento de la serie de Amazon. El propio meta blanco explicó que cuando se lesionó cambió la idea de este proyecto para centrarlo en su carrera y en su recuperación. Así, la cinta repasa su vuelta a los terrenos de juego tras la grave lesión de rodilla que sufrió en agosto de 2023, y cuenta su historia hasta llegar a convertirse en uno de los mejores porteros del mundo. "Cuando me lesioné cambiamos la idea del documental, con mi carrera, cómo me recuperé. Estoy muy agradecido al trabajo de todo el mundo y estoy demostrando que, como dije, iba a volver más fuerte", apuntó. Courtois reconoció además que la comparación con Iker Casillas le "llena de orgullo" pero reiteró que él solo hace su "trabajo" e intenta "hacerlo de la mejor manera posible". "Es un halago que la gente piense así, pero no es algo que piense. Soñaba con estar en el Real Madrid, y que ahora se hable de eso es un orgullo", resaltó. El guardameta afirmó que ha ganado "mucha masa muscular en las piernas" tras la lesión, y que ha "perdido grasa". "Tengo más potencia para despejar, buscar balones al suelo. El juego de pies lo trabajamos mucho con Llopis (preparador de porteros)", expresó. Para Courtois, su "parada más difícil" hasta el momento fue la que le hizo a Sadio Mané en la final de la Champions 2022 en París ante el Liverpool. "Fue una parada muy complicada, pensé que no llegaba y metí la mano y se fue al palo", recordó el belga, que tiene claro que el 2022 será su "mejor año" por sus paradas y por "la importancia de ganar la Liga y la Liga de Campeones". Después de la lesión de rodilla la temporada pasada, el madridista volvió a sufrir otro percance físico que le apartó más tiempo de los terrenos de juego, pero sin embargo pudo volver para disputar con protagonismo la final de la Champions ante el Borussia Dortmund, que logró conquistar con el Real Madrid. "Cuando me lesioné, entrenas y piensas que puedes llegar a marzo o abril, te lesionas otra vez, pensaba que jugaría un partido o dos. Me encontré rápido bien, me sentí como antes y tenía la fe de jugar la final de la Champions", afirmó ante los medios. Preguntado por la posibilidad de huelga de los futbolistas por la acumulación de partidos durante las temporadas y que eso conlleve cobrar menos dinero, dijo que "no tiene que ver una cosa con la otra", y que "hay suficientes ingresos para pagar los sueldos". Además, el meta del Madrid recordó el caso de la NBA, que "juega muchos partidos, pero luego tiene muchos meses de descanso", e incidió en ejemplos como su compañero Dani Carvajal, que sólo ha tenido tres semanas de vacaciones. Para el belga, "no da tiempo a recuperar físicamente", y tiene claro que "es una línea muy difícil de caminar porque se añaden cosas como el Mundial de Clubes".

