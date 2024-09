Terelu Campos, muy afectada, da su último adiós a Jimmy Giménez-Arnau recordando su anécdota más especial

Muy emocionada y ocultando su tristeza bajo unas grandes gafas de sol, Terelu Campos se ha acercado al tanatorio de Tres Cantos para dar su último adiós a Jimmy Giménez-Arnau y arropar a su viuda, Sandra Salgado, en este doloroso trance. "Una gran pérdida y sobre todo inesperada. La verdad es que cuando no lo esperas todavía las cosas son un shock mayor, ¿no? Yo no sabía ni que estaba ingresado ni nada" ha expresado, definiendo al que fue su compañero como "ingobernable, un genio, la educación, la cultura". "Y tener a Jimmy en un plató, pues podía pasar cualquier cosa. Pero tener a Jimmy en un plató siempre sumaba" ha reconocido. Sus anéctodas con él son, como ha confesado, numerosas: "Cuando hacíamos 'La Noria', muchas veces teníamos la primera entrevista y la última. Entonces a lo mejor teníamos una hora y media ahí de espera en una sala VIP, pues Mila Ximénez, Jimmy y yo. Os imagináis las batallitas de Jimmy, ¿no? Yo además llevaba siempre algo de comer, porque siempre había un catering. Pero bueno, siempre decía, bueno, voy a llevar esto hecho de casa y tal y entonces allí teníamos grandes charlas los tres" ha recordado con una sonrisa triste. "Yo tengo que decir que solo tengo buenas palabras sobre él. Yo los mensajes que he tenido siempre de Jimmy personal y profesionalmente son maravillosos. De verdad, siempre ha estado en lo bueno y en lo malo. Siempre cuando he tenido un traspiés profesional estaba ahí, cuando he tenido una alegría profesional, bueno, siempre he tenido su enhorabuena, su apoyo. 'Cuanto me alegro, te lo mereces'. Yo me he considerado una afortunada porque él me ha valorado mucho, profesional y personalmente" ha asegurado conteniendo las lágrimas. Un día triste en el que Terelu también ha echado la vista atrás para rememorar cuando Jimmy y su madre, María Teresa Campos, solucionaron sus diferencias tras un tiempo distanciados: "Y un día me encuentro por el pasillo de Mediaset y empieza a gritar, viene corriendo, '¡que me he reconciliado con Teresa, que me he reconciliado con Teresa!, que estoy súper contento', y entonces me vino a abrazar". "Entonces a partir de ahí, claro, nuestra relación fue increíble, o sea, estupenda" ha revelado. Como reconocía a su llegada al tanatorio, todavía no había podido hablar con su viuda, pero sí ha querido destacar que "Sandra ha sido un regalo para Jimmy. Y Sandra le ha aportado a Jimmy todo lo que él necesitaba, pero Jimmy también a Sandra, ¿eh? Porque era el amor de su vida, de ambos, ¿eh? De ambos. O sea, admirar a una persona y conseguir tener esa relación de amor, yo creo que es una de las cosas que es una fortuna en la vida". Y al abandonar la capilla ardiente, Terelu ha desvelado cómo está Sandra tras la muerte de su marido: "Pues está bien, tranquila", sin querer pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que su hija Alejandra Rubio está grabando su propia docuserie, ni sobre la inminente entrevista de su sobrino José María Almoguera en '¡De Viernes!'. "Precisamente tú te has contestado a ti misma. No es el momento ni el lugar. Tú misma te lo has dicho. Ese no es el lugar, cariño" ha sentenciado.

