Ter Stegen y la expulsión de Eric Garcia: "No nos entendimos, da igual lo que pasara"

El portero y capitán del FC Barcelona Marc-André Ter Stegen aseguró que no se entendió con Eric Garcia en la acción que, en el minuto 11 de la derrota del Barça ante el Mónaco en la primera jornada de la Liga de Campeones, terminó con la expulsión de su compañero y que dejó en inferioridad a un grupo que, según el alemán, plantó cara. "No nos entendimos bien en esta situación y me sabe mal por Eric, que le perjudico. Tuvimos que jugar 80 minutos con uno menos. No nos entendimos, da igual al final lo que haya pasado. Pero no debería habernos pasado a ninguno", señaló en declaraciones a Movistar+. Para Ter Stegen, este tipo de acciones son "cosas del fútbol". "Duele esta derrota porque además, con 10 en el campo, dimos la cara e intentamos sacar por lo menos 1 punto. No tuvimos el partido bajo control, no. Pero dimos la cara, al final por un gol, el segundo, que no fue merecido... Te quedas con la sensación mala de no haberte llevado ningún punto", recalcó. "Sabíamos que ellos iban a apretar más al jugar con un jugador más, queríamos cerrar espacios y nos funcionó hasta cierto punto bastante bien. Pero nos marcaron el segundo gol sin mucho juego (del Mónaco)", manifestó al respecto. De cara al futuro del Barça en la competición, tiene claro que deben seguir luchando y que, ahora, lo más importante es volver a poner la mente en LaLiga EA Sports que lideran con cinco victorias en cinco jornadas, y en poder ganar en el Estadio de la Cerámica. "En 'Champions' siempre tienes que ganar y ese es nuestro objetivo siempre. Vamos a intentar ganar el segundo partido, en casa. Queremos la victoria, pero ahora el foco está en descansar y en jugar un buen partido en Villarreal", valoró.

