Sánchez organiza con Lula un acto contra los extremismos en Naciones Unidas y se reunirá con Guterres

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia el lunes su viaje a la semana de alto nivel en la Asamblea de Naciones Unidas en la que mantendrá un encuentro bilateral con el secretario general António Guterres y con otros líderes internacionales aún por confirmar y organizará un acto sobre la defensa de la democracia con el presidente de Brasil Lula da Silva al que están invitado 20 jefes de Estado y de Gobierno. Sánchez llevará a cabo una intensa agenda en Nueva York (Estados Unidos) hasta el miércoles por la tarde, cuando será su turno de intervenir en la Asamblea General, en la que ofrecerá un discurso amplioen el que va a plantear su visión respecto al estado del mundo, según indican fuentes de Moncloa. El foco de los debates en las numerosas reuniones que se van a producir a lo largo de la semana estará centrado en el conflicto en Oriente Próximo, la guerra en Gaza y el temor a una expansión regional del conflicto después de los últimos acontecimientos en El Líbano y también de la guerra en Ucrania. También es previsible que se estén en la discusión pública otros asuntos como el retraso en el cumplimiento de la Agenda 2030, la crisis de la deuda o las dificultades de acceso a los mercados de capital. En el caso de España, las prioridades del presidente Sánchez pasan por el mantenimiento de la paz, el desarrollo sostenible y las amenazas contra la democracia, según las citadas fuentes. COMBATIR LA DESINFORMACIÓN Y MEJORAR LA TRANSPARENCIA En este sentido, España va a organizar junto a Brasil un evento llamado 'En defensa de la democracia contra los extremismos' el martes 24 al que están invitados una veintena de líderes internacionales. En este foro intercambiarán puntos de vista sobre como combatir fenómenos como la desinformación, las noticias falsas o recetas para mejorar el debate público o la transparencia de las democracias. El objetivo, apuntan fuentes de Moncloa es resolver problemas que están generando cierta desafección por parte de la ciudadanía y en particular de los jóvenes hacia las instituciones y hacia el modelo de convivencia democrático. En el debate podría aparecer la situación en Venezuela, dada la implicación tanto de España como de Brasil en la crisis actual, pero también la situación en los países africanos o la "ola ultra" en Europa. BILATERALES AÚN POR CONFIRMAR Respecto a los encuentros bilaterales, está previsto que Sánchez se reúna con Guterres y con varios líderes internacionales más. Aunque los nombres aún no están confirmados, Moncloa trata de cerrar encuentros con jefes de Estado y de Gobierno con los que resulta difícil mantener un encuentro en otro momento del año. Por tanto, no está previsto que el jefe del Ejecutivo se siente con líderes europeos a los que ve constantemente en las cumbres europeas y tampoco con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según apuntan fuentes oficiales.

Compartir nota: Guardar Nuevo