Paula Echevarría, del gran momento que está viviendo, a cómo es su relación con Tamara Falcó

Si hablamos de 'pelo Pantene' es inevitable pensar en Paula Echevarría, embajadora de la marca de cuidado capilar desde hace 18 años. De ahí que se haya convertido, junto a Violeta Mangriñán, en la gran protagonista de la entrega de los premios del concurso 'pelo Pantene', que este año celebra su 25º aniversario. Una ocasión muy especial en la que la actriz ha presumido de su larga y sedosa melena, una de sus señas de identidad, y ha reconocido que no solo se la cuida al detalle con la amplia gama de productos de la firma solo por "coquetería" sino por "belleza, higiene y salud, ya que un pelo bonito dice mucho de una persona, cómo lleve cada uno el pelo. Lo cuidado que lo tenga, y yo creo que todos estamos cada vez más pendientes de ello". Y no solo ella, sino también su hija Daniella, de 16 años -fruto de su relación con David Bustamante- con la que confiesa que comparte algún que otro champú. En uno de sus mejores momentos, Paula adelanta que este último trimestre del año "va a ser muy divertido": "Tengo que hacer encaje de bolillos para poder cuadrar todo, pero por Dios, que no falte nunca... Bueno, ya os contaré cuando pueda, que de momento no puedo, pero sí, va a ser un muy buen remate de año" desvela con una sonrisa, manteniendo de momento el misterio sobre si sus próximos proyectos tienen que ver con el mundo de la interpretación. A la hora de conciliar su vida profesional con su vida personal, la asturiana asegura que su pareja Miguel Torres y ella "no es que uno ayude a otro en casa, es que tenemos que estar en el mismo barco y a sacarlo adelante todo". "La verdad es que estoy como muy tranquila, contenta, porque a veces dices, estar en paz... puedes estar muy arriba o muy abajo, pero no. Es que estoy muy tranquila porque todo está muy bien, sí. Que Dios me de salud que del resto me encargo yo" confiesa con sinceridad. Y su hijo Miguel, de 3 años, está para comérselo, y como asegura está feliz con la vuelta al cole porque le encanta: "No es que no le importe, es que va feliz, y es muy curioso, y es muy... Necesita actividad constantemente, entonces, ¿qué mejor que estar en un sitio donde están todo el rato cambiando de actividad con un montón de niños? O sea, que está feliz". Parte de esa felicidad de Paula la tiene su faceta de jurado de 'Got Talent', programa de Mediaset al que esta temporada se ha incorporado Tamara Falcó. ¿Cómo es la hija de Isabel Preysler, a la que no conocía hasta ahora? Como desvela, "maravillosa, la verdad". "No te voy a decir que he descubierto... es que me lo imaginaba, sí. Es que es muy natural, es que es muy como es, sí, sí. Entonces, me imaginaba lo que es, una chica risueña, alegre, con ganas de agradar. Con cero dobleces. Y me gusta la gente así" reconoce. Tras su separación en 2017, Paula ha contado en más de una ocasión que su relación con Bustamante es muy buena. Y lo ha vuelto a demostrar con su divertida reacción al regalo que recibió el cantante en su último concierto, una ristra de chorizos: "Comparte, majo" ha afirmado entre risas. "Además nosotros que somos del norte de buen comer. A mí si me quieren regalar chorizos, también. Oye, mejor que los bombones, ¿qué quieres que te diga?" ha añadido de lo más espontánea.

