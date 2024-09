Miles de pensionados y afines al Gobierno se concentran para apoyar a Petro y sus reformas

Bogotá, 19 sep (EFE).- Miles de pensionados colombianos y afines al presidente, Gustavo Petro, se concentraron este jueves en el centro de Bogotá y otras partes del país para apoyar la reforma pensional, recién sancionada por el mandatario, y otros proyectos que el Gobierno quiere impulsar.

La principal concentración, la de Bogotá, tuvo lugar tras una manifestación por una de las calles principales de la capital que llevó a los mayores, reunidos bajo el nombre 'Marcha y concentraciones por las canas' a la céntrica plaza de Bolívar, donde se dieron cita organizaciones sociales, sindicatos y otras asociaciones.

Las filas se extendían hasta una cuadra por los cientos de pensionados y acompañantes que querían acceder a la plaza de Bolívar, acotada para el evento, organizado por el Gobierno en la antesala del día del pensionado y en la que se espera que intervenga el presidente.

En la actualidad, unas 500.000 personas se benefician de esta reforma, aprobada el pasado junio por el Congreso y ya sancionada por el presidente, cifra que en 2025 aumentará a tres millones de colombianos, que podrán tener una pensión mínima que les permita vivir.

Manuel Alfonso del Cano, un bogotano de 70 años, explicó a EFE que apoyar esta reforma es apoyar a los miles de colombianos que "no vieron la necesidad de contabilizar las semanas cotizadas" y que, al no haberlas cumplido, no pueden recibir la pensión, como es su caso.

"Yo tuve que empezar a trabajar muy joven para ayudar a mi familia pero me quedé sin trabajo a los 40 años y dejé de contar semanas" agregó, y aseguró que "está fuerte para trabajar" pero que a su edad nadie le contrataría.

Otra de las asistentes, Bernarda Muñoz, fue a la plaza con su grupo de amigas: "Es muy importante apoyar a la gente humilde de la tercera edad", dijo a EFE, a la vez que consideró que "Petro es el único presidente que ha pensado en los mayores", por eso ha venido en grupo a apoyarle.

Petro hizo este llamamiento de concentraciones de apoyo a su Gobierno en un momento en que viene denunciando un supuesto golpe de Estado y un plan para asesinarlo, y después del baño de masas que se dio el pasado sábado en la Universidad Nacional con las filas de su partido.

El presidente colombiano ha arremetido contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), que investiga administrativamente su campaña electoral por posibles irregularidades en su financiación, y que posiblemente sería parte del plan para derrocarlo, según ha dicho el mandatario.

El propio Petro participó el sábado en el encuentro y aseguró entre los vítores del público: "Cada vez que gano me quieren sacar; les aburre Petro, cada vez que me elige el pueblo, a tumbarme (...) Ya no se aguantan a Petro en la Presidencia".

Además, dijo que fue la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), a través del embajador de ese país en Bogotá, le alertó de un supuesto plan para asesinarlo antes de que acabe este año en un atentado con un camión cargado con dinamita.

En este contexto, el presidente ha instado en varias ocasiones a sus seguidores a salir a las calles ante este supuesto golpe de Estado. EFE

