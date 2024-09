Mayte Zaldívar, muy preocupada tras su última visita a Julián Muñoz

Preocupación máxima en torno al estado de Julián Muñoz tras su ingreso de urgencia el pasado domingo en HC Marbella Internacional Hospital. Su familia, una piña a su alrededor, no oculta que están siendo momentos complicados y que el bajón que ha sufrido el ex de Isabel Pantoja a causa del agresivo tratamiento que recibe contra el cáncer de pulmón que padece desde hace meses ha sido grande en esta ocasión. "Está bastante regular, ha pasado una noche mala y está la cosa regular. No se quiere ir y se agarra a lo que puede y sigue luchando. Todos estamos a su lado" reconocía su nieto Fran Redondo este martes en 'Vamos a ver'. Una entrevista tras la que el joven ponía rumbo a Marbella, dirigiéndose sin tiempo que perder al hospital para visitar a su abuelo. Esta mañana veíamos llegar al centro médico a su hija Elia Muñoz con el rostro muy serio y, como es habitual, sin hacer declaraciones a la prensa sobre el estado de su padre. Minutos después abandonaba el hospital junto a su madre, Mayte Zaldívar, que tras pasar la noche con Julián se ha mostrado muy afectada, sin poder disimular su preocupación en torno a su marido, que podría haber entrado en una fase sin retorno de su enfermedad. "No ha pasado la noche muy bien. Muchas gracias, chicas. Estamos un poco agobiadas, si me perdonáis. Gracias" ha revelado sin ánimos para añadir nada más, dejando entrever que el estado del exalcalde de Marbella podría ser más delicado de lo que creíamos.

