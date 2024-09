Lucía Rivera habla por primera vez sobre su nuevo novio, Fernando Wagner

Tras asistir este martes en Lisboa junto a su padre Cayetano Rivera a la gran première de 'MARÍA', el documenal de Prime Video sobre la vida de María Cerqueira -un día muy especial en el que el torero posó por primera vez con su novia derrochando amor ante las cámaras- Lucía Rivera ha reaparecido en la celebración del 30º aniversario de la firma cosmética Nars en Madrid. Y por primera vez, y sin ocultar lo enamorada que está, ha hablado sobre su novio Fernando Wagner Sampol tras hacer pública su historia de amor este verano y ha revelado sus planes de futuro junto al broker mallorquín. "El misterioso, como le llamáis, pobrecito que le llamen el misterioso" ha bromeado, reconociendo que "lo que veis en redes que ya es bastante es lo que os cuento". "Siempre tuve mucho miedo a los medios, al que dirán, y esta vez he dicho mando yo y me dio de repente y lo publiqué en redes. Ya visteis, se lió parda, cuando veo que tiene tanta magnitud lo que digo, un día opino tonterías y luego sale en todas partes... A ver si un día me arrepiento de lo que digo y no, la verdad que estoy contenta, no me he arrepentido todavía" confiesa, dejando en el aire cuándo comenzó su relación. "Si te cuento todo no tiene gracia" afirma entre risas. Pero sí ha confirmado que su noviazgo está más que consolidado porque Fernando ya conoce a su padre y a María Cerqueira: "Todo súper bien, me estáis sacando ya de más. Os cuento una cosa, pensaba que erais rápidos pero no, yo estuve en el Algarve con mi padre y con Fernando, presentación oficial y no os enterasteis. Me confundisteis con Kika que es un espectáculo de niña y para comérsela -hija de la presentadora portuguesa- sois de lo que no hay. Os lo juro, salía yo de espaldas y era yo, y de mi chico no se enteraron, me parece rarísimo, pero claro en Portugal no me conocen". Sobre qué tiene Fernando que no tuviesen otras de sus exparejas, la modelo confiesa que "es normal. Se lo toma todo... No tiene nada que ver con mi trabajo, eso es súper importante. Al final Nacho -Méndez, futbolista con el que mantuvo una relación en 2022- tenía un trabajo más público y otros ex también. Creo que es muy humilde, nos parecemos mucho, un montón, es muy gracioso, tenemos un humor muy parecido". "Y obviamente ya soy más madura" reconoce. Una relación que vive a distancia porque, como admite, no sabe llevarla de otra manera. "Si estuviera en Madrid no podría dedicarle tiempo, yo lo prefiero, no sé tener relaciones en Madrid, nunca las he tenido, siempre a distancia es mejor, estamos en una edad en la que hay que trabajar mucho, ganar mucho dinero para jubilarme bien... mi carrera dura tan poco..." explica. Lo que no soporta en un hombre es, en sus propias palabras, "los celos y la mala educación. Si me tratas a mí bien y hablas a alguien con mala educación, te dejo, no lo soporto. A un camarero, a los paparazis, como trates mal a alguien... que tener celos siempre, sino es mala señal, pero no, tiene muchas amigas, todas mis ex tienen muchas amigas y yo me hago amiga de ellas, hay que ser amigas de todo el mundo". Por el momento no tienen planes de irse a vivir juntos porque "esto es un comienzo". De ahí que ni se le haya pasado por la cabeza casarse ni tener un hijo con Fernando: "Eso es una pregunta que me da una pereza... la pregunta del año, la boda y... no". "Ya lo veré, como me salga. No tengo prisa, obviamente la maternidad es algo que me gustaría, pero ni sé si voy a poder, cuesta mucho tener hijos, la gente no se queda embaraza de repente, me imagino que sí, pero no lo sé. Tengo un trabajo que no me permite bombo" explica. Y es que como nos cuenta feliz no para de trabajar, y aunque está agotada adora su profesión de modelo. Muy unida a su madre Blanca Romero, con la que tiene una maravillosa relación, Lucía asegura que no sabía nada del programa que va a presentar en televisión, 'Next Level Chef' en Telecinco. "Me pilló igual que a vosotros, no puede contar nada y cuando me enteré le dije, 'te llevas callando esto todo el tiempo' y me dijo que cumple la ley. Yo creo que lo hará genial. La tele es algo que a mí me asusta, a ella todo lo que hace se le da bien, no hay algo que se le dé mal" apunta orgullosa. Volcada en el mundo de la moda, la hija de Cayetano revela que por el momento no tiene tiempo ni siquiera de plantearse escribir un nuevo libro tras desnudar su alma y contar los episodios más complicados de su vida en 'Nada es lo que parece'. "Si ahora escribiera algo sería una novela, nada que ver con mi vida, nunca más, he aprendido la lección, de mi vida nunca más, porque lo magnificáis todo y me tengo que callar, es mejor" explica, lamentando que cree que el libro "no se valoró lo suficiente". "Lo bonito del libro no se vio, fue tapado con noticias sensacionalistas absurdas y me dio pena que no se valorara lo que yo quería en el libro, pero bueno, eso fue una tontería" asegura. Volviendo a su madre, Lucía nos ha contado que la modelo "se tomó a coña" que la relacionasen con Álvaro Muñoz Escassi este verano. "Mi madre está soltera y maravillosa, ya os los contará ella, yo no quiero saber nada. A mí me gustaría que fuera feliz con alguien si quiere, aunque tiene un niño un poco protector y no sé si lo va a tener más fácil. A esa edad es más difícil escoger, los hombres cuando se van haciendo mayores la pito pausa es mucho peor que la menopausia, se compran coches y hacen cosas rarísimas, es horroroso. Me he quedado impactada, digo qué mala es la pitopausia, es horrorosa, no se habla, la menopausia te encuentras muy mal y eso, pero lo aceptamos, pero ellos, qué horror" exclama. Muy discreta, Lucía ha confesado que no tenía ni idea de que Francisco Rivera y Lourdes Montes esperaban su tercer hijo en común, pero no ha dudado en darles la enhorabuena y asegurar que se alegra mucho de la llegada de un nuevo miembro a su familia: "No sabía nada, me acabo de enterar por vosotros. No veo ni redes ni prensa ni nada, yo miro lo mío... a ver si era un rumor y os lo estabáis inventando o algo" ha añadido.

Compartir nota: Guardar Nuevo