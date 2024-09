Lady Gaga dice que no acalló el rumor de que era un hombre porque no se sentía una víctima

Nueva York, 19 sep (EFE).- La cantante Lady Gaga, que durante los primeros años de su carrera se enfrentó a un rumor propagado por la prensa y el público que afirmaba que en realidad era un hombre, confesó que nunca se ofendió ni confirmó que era una mujer porque no se sentía una víctima de esa mentira.

Gaga, que es conocida por su activismo en favor de la comunidad LGTBI, subrayó además que, cuando los medios de comunicación le preguntaban por su sexo, pensaba en los niños que podrían estar enfrentándose a los mismos comentarios y el posible impacto de su respuesta en ellos.

"La razón por la que no respondí a la pregunta fue porque no me sentía una víctima de esa mentira. Pero también pensaba en lo que pensaría un chico que está siendo acusado de lo mismo al ver que una figura pública como yo siente vergüenza por ello", contó la artista en 'What's next? The future with Bill Gates', un programa emitido en Netflix y conducido por el cofundador de Microsoft.

La también actriz cuenta cómo, en el comienzo de su carrera -cuando apenas tenía 20 años- los periodistas le preguntaban casi siempre si verdaderamente era un hombre.

En una entrevista con la cadena ABC News en 2009, Gaga -cuyo nombre real es Stefani Germanotta- afirmó que no le importaba el rumor y dijo que, en cierto sentido, se expresaba de manera muy andrógina y que le encantaba "la androginia".

Al ser preguntada por si tenía pene en otra entrevista en 2011, Gaga respondió: "A lo mejor lo tengo. ¿Tan terrible sería? ¿Por qué demonios voy a perder mi tiempo y dar un comunicado de prensa sobre si tengo o no un pene?"

En la conversación con Bill Gates, Lady Gaga hace referencia a sus excéntricas actuaciones y menciona que, pese a lo que piensa el público, sus performances son lo más real que tiene como artista, más reales "que todos los rumores que se cuentan sobre mí para generar más 'clics'".

En este sentido, asegura que se ha acostumbrado a la "desinformación" que se difunde a diario sobre ella: "Estoy acostumbrada a que se publiquen mentiras sobre mí. Soy una artista, me parece divertido", añadió.

