La mujer de Koke Resurreción, Beatriz Espejel, se pronuncia sobre la separación de Alice Campello y Álvaro Morata

Muy amiga de Álvaro Morata y Alice Campello por los años que su marido Koke Resurreción y el delantero han compartido vestuario en el Atlético de Madrid, Beatriz Espejel se ha pronunciado por primera sobre la sorprendente separación de la pareja y sobre los rumores de reconciliación que han surgido en los últimos días después de que el futbolista diese un 'like' a la última publicación de Instagram de la italiana. La influencer ha asistido a la première en Madrid de la película "'Ilia Topuria 'Matador'" que recorre la infancia y la trayectoria del popular boxeador y ha mostrado su apoyo incondicional a la expareja tras su mediática y dolorosa ruptura tras ocho años de relación y cuatro hijos en común: "Son dos personas les queremos muchísimo a los dos, es verdad que a Álvaro, es verdad que lo conocemos de bien pequeñito, pero Ali es una chica que se hace querer, es un amor. Seguimos queriéndole, por supuesto, y a sus hijos más, porque tenemos mucha relación con los míos y con ellos". "Y al final yo creo que son cosas que pasan, al final ni siquiera la gente más cercana puede saber lo que pasa dentro de una relación. Yo creo que al final también, muchas veces creo que hay personas que se quieren tanto que prefieren tomar decisiones que parece que chocan, pero que es otra prueba más de amor. O sea, creo que en este caso puede ser que sea algo así" asegura, reconociendo que tampoco ha querido "preguntar mucho y estoy hablando por hablar". "Pero conociéndoles un poco, yo sé que tienen un amor por el otro muy profundo y que yo creo que es una decisión muy meditada. Nosotros les apoyaremos, hagan lo que hagan, les queremos igual. O sea, que hagan lo que hagan" confiesa. Respecto a una posible reconciliación en la pareja, Beatriz apunta que "son cosas que nunca se sabe, el tiempo dirá, ya veremos". "Pero nosotros no somos nadie quienes para opinar en la relación de nadie. Tendrán nuestro apoyo hagan lo que hagan. O sea que, aquí estaremos" añade. Una delicada situación que nada tiene que ver con su relación con Koke, que atraviesa su mejor momento. Hace poco bautizaron a sus dos hijos y, como nos cuenta, "fue muy bonito. Un bautizo atípico porque es verdad que se suele bautizar cuando tienen menos de un año, y Leo se ha bautizado con cuatro añitos y Claudia tiene seis meses. Iban pasando los meses, él ya era mayor para hacerlo solo y dijimos, pues que lo hagan juntos y ya está, está. Y bien, bien, muy bien". Compaginando su faceta profesional con la de mamá, Beatriz reconoce que aunque le gusta no parar, es "una locura" el ritmo que sigue actualmente. "Claudia no duerme por las noches todavía, nos ocupamos nosotros, no tenemos cuidadora ni nada, con Leo hicimos lo mismo, entonces notamos mucho las tomas de la noche de Claudia, luego arranca a liar con el niño, porque evidentemente tiene su colegio, sus entrenamientos, y muchas veces es como... Yo creo que estamos en la época más, digamos, trabajosa, yo creo que ya cuando vayan pasando más meses, ya la niña irá durmiendo cada vez más, y ya iremos viendo un poco la luz, pero dos, no es uno, el que diga que no tiene tiempo con uno es que no sabe lo que es tener dos" asegura con una sonrisa, afirmando que es una etapa que quiere vivir con "intensidad" porque es "muy gratificante aunque súper cansada".

