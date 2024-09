La Eurocámara reconoce a González como presidente legítimo de Venezuela con el voto en contra de la izquierda

El Parlamento Europeo ha reconocido este jueves al candidato opositor Edmundo González como "presidente legítimo" de Venezuela con el voto en contra de los socialdemócratas, grupo del PSOE, y la no participación de los liberales después de que haya salido adelante la propuesta del Partido Popular Europeo pactada con dos grupos de ultraderecha. La resolución conjunta de los 'populares', el grupo de Conservadores y Reformistas que lidera la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y Patriotas, el grupo del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, en el que se encuadra Vox, ha sido aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. Este texto sitúa a la Eurocámara en la vanguardia del reconocimiento de González como "presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela" y a María Corina Machado "como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela". El Parlamento Europeo insta a todos los Estados miembros de la UE a dar el mismo paso y reconocer al veterano diplomático como presidente venezolano, reclamando que "hagan todo lo posible" para garantizar que toma posesión el 10 de enero de 2025. Pide igualmente a los actores regionales a que ejerzan "toda la presión posible" sobre el régimen de Nicolás Maduro para que acepten la voluntad democrática del pueblo venezolano y advierte de un posible "nuevo éxodo migratorio" si no se produce un traspaso pacífico del poder y el restablecimiento de la democracia. ORDEN DE DETENCIÓN CONTRA MADURO La resolución acordada por los grupos de la derecha insta a la UE y sus Estados miembros a solicitar una orden de detención internacional contra Maduro "por crímenes contra la humanidad por todas las graves violaciones de los derechos humanos cometidas", recogiendo así la demanda del PPE. Respecto a la política de la UE hacia Caracas, recuerda que la relajación de algunas sanciones el pasado mes de mayo en busca de mejorar el clima electoral "no produjo ningún efecto positivo" por lo que insiste en redoblar las sanciones y añadir a la 'lista negra' a miembros del CNE así como ampliar las restricciones para sancionar a Maduro y su círculo íntimo, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. En todo momento, el texto expresa su "condena enérgica" del "fraude electoral orquestado por el CNE" y denuncia que no haya hecho públicas las actas que acrediten el resultado electoral pese a la presión internacional. El CNE dio como ganador a Maduro sin presentar ninguna prueba que acredite el resultado. También se hace eco de que las misiones internacionales de observación electoral subrayan que las elecciones presidenciales del 28 de julio no cumplieron los estándares y normas internacionales y que el grupo de expertos de la ONU dio "fiabilidad" a las la muestra de las actas electorales revisadas y publicadas por la oposición.

