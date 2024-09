Kiko Rivera se toma con humor el pavor de su madre a abandonar Cantora por si entra y destroza la finca

La mudanza de Isabel Pantoja a Madrid se ha retrasado porque, como han revelado en 'Vamos a ver', tendría pavor a que aprovechando su marcha de Cantora, su hijo Kiko Rivera -propietario del 49% de la finca que les dejó Paquirri en herencia- entre en el cortijo situado en Medina Sidonia, Cádiz, y lo destroce. Un miedo que habría paralizado su intención de abandonar la que ha sido su residencia en los últimos años, y por el que estaría pensando en contratar seguridad privada durante 24 horas para impedir que el Dj acceda a la propiedad. Una sorprendente información que el entorno de la tonadillera no ha desmentido por el momento, y a la que Kiko ha reaccionado sin poder contener la risa. Eso sí, fiel al silencio que guarda desde que decidió alejarse de las polémicas y de los medios de comunicación ha preferido no pronunciarse, limitándose a soltar una pequeña carcajada y a poner un gesto de sorpresa para dejar claro que el miedo de su madre a que pueda entrar en Cantora para destrozarla le hace incluso gracia. El marido de Irene Rosales tampoco ha querido hablar del reciente problema de salud de su hermana Isa Pantoja, que el pasado jueves tenía que ser intervenida de urgencia a causa de una apendicitis, dejando en el aire si se ha puesto en contacto con ella tras este importante susto. ¡Dale al play y no te pierdas la reacción de Kiko!

