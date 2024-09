José María Almoguera muestra indiferencia a la última decisión de su madre: "Ya lo siento"

Después de que su madre confesase esta mañana en 'Vamos a ver' que este viernes no coincidirá con su hijo en el plató '¡De viernes!', José María Almoguera se ha dejado ver ante las cámaras y ha desvelado cómo se enfrenta a su primera entrevista en televisión. El programa 'Ni que fuéramos Shhh' iba tras los pasos del hijo de Carmen Borrego al colgar una fotografía en sus redes sociales comiendo en un conocido restaurante de Madrid y hasta allí también se desplazaba un equipo de Europa Press. Tras una velada con un desconocido, José María abandonaba el restaurante asegurando que su madre no tiene porqué tener miedo por su entrevista en televisión: "No, miedo no tiene que tener nadie". El sobrino de Terelu Campos nos comentaba que se encuentra "muy tranquilo, nervioso para nada, muy tranquilo" y, además, ha mostrado indiferencia cuando se ha enterado que su madre ha decidido no coincidir con él en un plató de televisión: "Ya lo siento".

