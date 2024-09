Jaime Martínez-Bordiu, hermano de la exmujer de Jimmy Giménez-Arnau, Merry, se pronuncia tras su muerte

Jimmy Giménez-Arnau fallecía este martes 17 de septiembre a los 81 años. Aunque estaba felizmente casado desde 2013 con la también periodista Sandra Salgado, este no fue el primer matrimonio del recordado colaborador. Y mucho menos el más mediático. El 3 de agosto de 1977 el escritor se casaba con María del Mar Martínez-Bordiú -conocida como Merry-, nieta de Francisco Franco y hermana de una de las socialités más famosas de nuestro país, Carmen Martínez-Bordiú. Una boda multitudinaria que se celebró en el Pazo de Meirás dos años después de la muerte del dictador, que solo duró cinco años, y fruto de la cual en 1979 nació su única hija, Leticia, que no mantenía ningún tipo de relación con su padre desde que era prácticamente una niña. Desde su separación en 1982, Jimmy se convirtió en uno de los azotes televisivos de la familia Martínez-Bordiú, a la que criticó sin piedad durante años, pero tras su fallecimiento su excuñado Jaime Martínez-Bordiú -hermano de Merry- no ha dudado en dar el pésame públicamente a la familia del periodista. "Es el padre de mi sobrina y bueno, pues sí, estamos... Bueno, pues nada, descanse en paz" expresaba el empresario tras enterarse de la muerte de Giménez-Arnau afectado, evitando añadir nada más porque, en sus propias palabras, "no ha habido relación con él, con lo cual, venga, no te voy a decir nada más, no voy a opinar". "No digo más, que descanse en paz, y nada, y muchas gracias, y buenas noches" ha concluido, dejando en el aire cómo se ha tomado la noticia la hija de Jimmy, Leticia, y si la joven tendría previsto dar su último adiós a su padre de alguna manera.

