Fran Redondo, nieto de Julián Muñoz, da la última hora de su estado de salud

Pendientes del estado de salud de Julián Muñoz, esta tarde se ha dejado ver por el hospital donde se encuentra ingresado su nieto, Fran Redondo, que después de aparecer en algunos programas de televisión esta semana, no ha dudado en estar al lado de su abuelo en su peor momento. A la entrada, el joven confesaba a los medios que "hasta que no lo vea no te puedo decir cómo está", pero su rostro era de lo más revelador... al igual que el de su abuela, Mayte Zaldívar, esta mañana cuando aseguraba estar "algo agobiada" por la situación. Horas más tarde, Fran abandonaba el hospital y aseguraba que "estamos preocupados, está regular, le vamos a dejar descansar que está cansado" porque "está la cosa complicada". El nieto de Julián y Mayte también comentaba a las cámaras que están intentando "que no se venga abajo" y que "ojalá se hable pronto" del alta hospitalario porque eso significaría una mejoría, ya que ni siquiera "he podido hablar mucho con él, estaba cansado".

