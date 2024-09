Elia Muñoz abandona el hospital abatida ante el empeoramiento de su padre

"Se va apagando un poquito. Ya no es nada fácil, pero a ver si lo recuperamos un poco" confesaba este miércoles Mayte Zaldívar sin poder contener lágrimas al abandonar el hospital en el que está ingresado Julián Muñoz desde el pasado domingo, encendiendo las alarmas respecto a la gravedad del estado de salud del exalcalde de Marbella, que lucha desde hace meses contra un cáncer de pulmón 'galopante' que ha empeorado considerablemente en los últimos días. Sin embargo su familia, que no se separa de su lado en estos momentos tan complicados, no pierde la esperanza de que mejore a pesar de que el ex de Isabel Pantoja no tiene ánimos ni fuerzas ni para comer ni para levantarse, como reconocía su mujer muy afectada, asegurando que lo más importante ahora es que Julián esté tranquilo. Este jueves Mayte llegaba al hospital en torno a las 10.00 acompañada por su hija Elia Muñoz para ver cómo había pasado la noche -ya que las últimas han sido difíciles-, y dos horas después veíamos a la joven abandonando el centro médico junto a su pareja muy afectada. Incapaz de disimular su abatimiento, la hija de Julián ha explicado que su padre está "acompañado por su familia", confesando que se encuentra bajo de ánimos: "Bueno" ha admitido, ocultando su tristeza bajo unas gafas de sol y dejando entrever que el estado del exalcalde ha empeorado en las últimas horas.

Compartir nota: Guardar Nuevo