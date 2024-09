El presidente de la ANV difunde conversaciones de la reunión en la que González denunció coacciones

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha difundido conversaciones con las voces distorsionadas de la reunión que se produjo en la residencia del embajador de España, Ramón Santos Martínez, en la que el candidato opositor Edmundo González denunció coacciones de las autoridades chavistas. En un fragmento de la reunión se habla de la preocupación de que se proclamen gobiernos en el exilio y se escucha a González asentir al escuchar el caso de Dinorah Figuera. "Ir a proclamar un gobierno no está en la agenda de Edmundo", dice el interlocutor del opositor. Rodríguez ha asegurado en una rueda de prensa que notaron en González Urrutia una cierta "desesperación" de González por irse de Venezuela a España. "No es otra cosa que una huida de una determinada responsabilidad que él se arrogó a sí mismo y algunos venezolanos se lo alientan", ha agregado. En este sentido, a la luz de las grabaciones difundidas, Rodríguez se ha defendido: "La próxima vez que me diga mentiroso o que yo lo coaccioné o que lo presioné, piénselo dos veces porque incluso gente que no nos quiere, dice que si es una capitulación". Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional ha revelado que existe otro documento, firmado de su puño y letra, en el que el candidato opositor venezolano pide que se respeten sus bienes, así como los bienes de su familia. "Yo no tuve ningún problema en firmar esa carta porque esas son garantías que le otorga la Constitución a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. La gente tiene derecho, a menos que cometa un delito, al resguardo de sus bienes, de sus residencias, de sus vehículos", ha señalado.

