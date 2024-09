Cayetano y María Cerqueira, enamoradísimos, hablan por primera vez de su relación

Confirmando que su relación está completamente afianzada, y a pesar de que siempre ha preferido mantener su vida sentimental al margen de los focos, Cayetano Rivera no dudó en arropar a María Cerqueira Gomes en el estreno en Lisboa del documental sobre su vida que ha hecho para 'Prime Video'. Un primer posado público en el que la pareja derrochó miradas y gestos cómplices que reflejan lo enamoradísimos que están, y en el que además han hablado en exclusiva para 'Vamos a ver' de su historia de amor, de la "familia Ibérica" que han formado con sus respectivos hijos, de cómo sobrellevan la distancia -ya que el torero vive en España y la presentadora en Portugal- y de la posibilidad de ampliar la familia y tener un hijo en común. "Además de novios somos amigos. Solo con mucho amor se consigue una relación de de casi dos años a distancia con nuestras profesiones y nuestras vidas complicadas" ha revelado María, asegurando que aunque "no te digo que no porque vivimos mucho el día y estamos felices así", no descarta mudarse a nuestro país para estar más cerca de Cayetano. Y es que han encajado a la perfección, ya que ambos tienen hijos de edades similares, el torero a Lucía Rivera (26) -que adoptó durante su matrimonio con Blanca Romero-, y el pequeño Cayetano (6) -fruto de su relación con Eva González-; y la portuguesa a Kika (21), también modelo como Lucía, y Joao (7). Y como reconocen con una sonrisa, han formado una gran "familia Ibérica". "Mi vida en general es para perderse, sobre todo mi familia" ha bromeado el diestro. Aunque conoció a María en 2019, Cayetano asegura que en el primer momento "no hubo química": "Para nada. Además ella fue enfadada a la entrevista porque era su cumpleaños y le tocaba entrevistar al torero de turno. Pero volvimos a coincidir". Y el balance no puede ser mejor. "Tenemos muchas similitudes, la vida que hemos llevado en cuanto a relaciones, y quizás eso haga mas fácil tener una relación" confiesa. El hermano del torero, Francisco Rivera, acaba de anunciar que espera su tercer hijo en común con Lourdes Montes, y a la pregunta de si esta gran noticia podría servir de "inspiración" para ampliar la familia en un futuro, la portuguesa ha respondido entre risas que "todavía no me ha venido la inspiración", aunque no ha cerrado la puerta a tener un bebé con Cayetano: "Nunca digas nunca, no sé". Algo a lo que también ha contestado el ex de Eva González. "Estoy muy feliz, muy contento por mi hermano y por Lourdes, es un hijo muy esperado y un hijo siempre es una alegría en casa. Están todos muy contentos y felices y yo de la misma manera. Pero cada uno con su situación. Viviendo a distancia y cada uno con su trabajo poder llevar a cabo un embarazo... criar a los hijos de una manera que es la que nos gustaría en el caso de que tuviera un hijo... Así que ahora mismo no esperamos ninguna noticia alegre como la que ha dado mi hermano". "Pero no he dicho nunca, he dicho que no es el momento" ha añadido, dejando la puerta abierta a dar el gran paso en un futuro.

